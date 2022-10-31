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    Galaxy S23 serisinin çıkış tarihi ve tasarımı operatör tarafından onaylamış olabilir

    Galaxy S23 ne zaman çıkacak sorusu Güney Koreli dev operatör KT tarafından cevaplanmış olabilir. Paylaşılan poster Galaxy S23 serisinin çıkış tarihini ve tasarımını gözler önüne seriyor.
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    Galaxy S23 serisinin çıkış tarihi onaylamış olabilir Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli dev operatör KT’ye ait olduğu iddia edilen tanıtım posteri Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus’ın tasarımını bir kez daha gözler önüne serdi. Tasarımın yanı sıra bu bilgilere göre, Samsung'un Galaxy S23 serisi için düzenleyeceği Unpacked etkinliği 5 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek.

    Galaxy S23, 5 Ocak'ta tanıtılabilir

    KT’ye ait olduğu belirtilen tanıtım görseli, operatörün Galaxy S23 serisi için düzenleyeceği ön kayıt programını gösteriyor. Sızdırılan görsele göre KT, 23 Aralık’tan itibaren müşterilerinin Galaxy S23 için kayıt açmalarına izin vermeye başlayacak. Ek olarak kayıt döneminin 5 Ocak 2023’te biteceği ve aynı gün ön sipariş dönemine geçileceği ifade ediliyor. Bunun anlamı, Galaxy S23 serisi için düzenlenecek olan Unpacked etkinliği 5 Ocak 2023’te gerçekleşebileceği.

    Hemen yukarıda da görebileceğiniz üzere tanıtım görselinde Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus yer alıyor. Tasarımsal açıdan kamera bölümünde değişiklikler olduğu ve her kamera sensörünün çevresinde dairesel bir çıkıntı olduğu görülüyor. Öte yandan sızdırılan posterin kesinliğinden emin değiliz. Bununla birlikte Galaxy S23 serisinin önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtılacağını biliyoruz ancak 5 Ocak beklediğimizden daha erken bir tarih.

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