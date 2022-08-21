Galaxy S23 Ultra’nın 200MP kamera ile gelme ihtimali güçleniyor

Tam Boyutta Gör

Kamera sensörü pazarında önemli bir yere sahip olan Samsung, dünyanın ilk 200MP kameralı akıllı telefonu Motorola X30 Pro’ya da sensör sağlamıştı. Görünüşe göre Samsung, Galaxy S23 Ultra’da da 200 megapiksel bir sensör kullanmak istiyor.

Android 13 Pixel cihazlarında problemlere sebep oluyor 1 gün önce eklendi

ISOCELL HP2

Samsung, geçtiğimiz yıl ilk 200MP kamera sensörü ISOCELL HP1’i tanıtmıştı. Bu sensör, herhangi bir telefonda kullanılmadan önce firma, 200MP ISOCELL HP3’ü de tanıtmıştı. Motorola X30 Pro, ISOCELL HP1’i kullansa da ISOCELL HP3, hala herhangi bir cihazda kullanılmadı. Görünüşe göre Samsung, Galaxy S23 Ultra’da da bu sensörü kullanmayacak.

ETNews’un haberine göre Samsung, kamera partnerlerine Galaxy S23 Ultra’da 200MP kamera bulunduracağını iletmeye başlamış. Ayrıca Galaxy S23 Ultra’da kullanılacak sensörün ISOCELL HP2 olacağı da bildiriliyor. Ancak HP2’nin diğer 200MP sensörlerden nasıl farklı olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S23 Ultra da 200MP kamera ile gelecek