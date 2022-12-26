Galaxy S23 Ultra'nın ekranı iPhone 14 Pro Max ile rekabet edemeyecek

Galaxy S23 Ultra erken parlaklığı üzebilir
Bu sayı önceki model Galaxy S22 Ultra ile aynı seviyede olurken iPhone 14 Pro Max modelinde bu sayının 2000 nit olduğunu da belirtelim. Öte yandan yoğun güneş altında aynı parlaklığa rağmen daha canlı renkler ve netlik olacağı da söylenmekte. Ayrıca Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinin de yine ekran parlaklığının 1750 nit olması bekleniyor.
Bunların yanında Galaxy S23’ün 3900 mAH, Galaxy S23+’ın 4700 mAh ve Galaxy S23 Ultra’nın ise 5000 mAh pillere sahip olması beklenmekte. Görsel açıdan bir önceki seri ile oldukça benzer yapıda olan Galaxy S23 ailesinin 1 Şubat 2023 tarihinde Samsung tarafından düzenlenecek olan Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d