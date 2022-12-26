Galaxy S23 Ultra'nın ekranı iPhone 14 Pro Max ile rekabet edemeyecek

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S23, önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak ve kullanıcılara sunulacak. O zamana kadar ise cihazlar hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor. Bu bağlamda son gelen bilgiler Galaxy S22 Ultra’dan Galaxy S23 Ultra’ya geçme niyetinde olanları üzecek cinsten.

Samsung Galaxy S23 Ultra nasıl olacak? İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Galaxy S23 Ultra erken parlaklığı üzebilir

Tam Boyutta Gör Daha önceki söylentiler Galaxy S23 Ultra’nın 2.200 nit gibi yüksek bir ekran parlaklığına sahip olacağını gösteriyordu. Ancak “resmi ve özel” başlığıyla paylaşılan ve Ice Universe tarafından da doğrulanan bir sızıntı Galaxy S23 Ultra’nın ekran parlaklığının 1.750 nit seviyesinde olacağını belirtiyor.

Bu sayı önceki model Galaxy S22 Ultra ile aynı seviyede olurken iPhone 14 Pro Max modelinde bu sayının 2000 nit olduğunu da belirtelim. Öte yandan yoğun güneş altında aynı parlaklığa rağmen daha canlı renkler ve netlik olacağı da söylenmekte. Ayrıca Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinin de yine ekran parlaklığının 1750 nit olması bekleniyor.

Bunların yanında Galaxy S23’ün 3900 mAH, Galaxy S23+’ın 4700 mAh ve Galaxy S23 Ultra’nın ise 5000 mAh pillere sahip olması beklenmekte. Görsel açıdan bir önceki seri ile oldukça benzer yapıda olan Galaxy S23 ailesinin 1 Şubat 2023 tarihinde Samsung tarafından düzenlenecek olan Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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Galaxy S23 Ultra ekranı iPhone 14 Pro Max ile rekabet edemeyecek