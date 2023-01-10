Samsung Galaxy S23 Ultra için kamera odaklı tanıtım videoları yayınlandı

Tam Boyutta Gör Yaklaşan Galaxy S23 Ultra, Samsung'un 2023 için en üst düzey amiral gemisi olmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar pek çok sızıntısına tanıklık ettiğimiz telefon için şimdi kamera odaklı reklam filmleri ortaya çıktı. Reklam videolarında Galaxy S23 Ultra’nın düşük ışık performansına vurgu yapılıyor.

Samsung Galaxy S23 serisinde yüksek hızlı bellekler yer alacak 23 sa. önce eklendi

Galaxy S23 Ultra tanıtım videoları paylaşıldı

Her iki tanıtım videosu da Ice Universe tarafından GIF biçiminde paylaşıldı. İlk GIF videosunda Galaxy S23 Ultra'nın düşük ışıkta yüksek kaliteli fotoğrafları nasıl çekeceğinden bahsediyor. Videoda “Ay ışığı için yapıldı” vurgusu da minimum çevre ışığında çok fazla ayrıntı yakalamak isteyen kullanıcılar için yapılmış bir vurgu niteliğinde.

Paylaşılan ikinci GIF’te ise Galaxy S23 Utra ile artması beklenen megapiksel değerine vurgu yapılıyor. Samsung, Galaxy S22 Ultra için 108 MP ana kameraya yer verirken bu değer Galaxy S23 Ultra’da 200 MP olacak. Megapiksel sayısı arttıkça çoğu zaman aynı kalite artışının yakalanamadığını gördük ancak Samsung kamera konusunda her zaman sektörün en iyi firmalarından birisi olmuştur.

Galaxy S23 ne zaman çıkacak?

Galaxy S23 Ultra'nın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile harmanlanacağını dolayısıyla daha gelişmiş bir görüntü işleme motoruna sahip olacağını söyleyebiliriz. Yazılımsal ilerlemeler ile de Galaxy S23 serisinin genelinde önemli bir video performans artışı yakalanmasını beklemekteyiz. Tüm detaylar ve Galaxy S23 serisi, Samsung'un 1 Şubat tarihinde yapacağı etkinlikte resmiyete kavuşturulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S23 Ultra için kamera odaklı tanıtım videoları yayınlandı