Samsung Galaxy S23 serisinde yüksek hızlı LPDDR5X bellekler yer alacak

Galaxy S23 daha hızlı belleklerle gelecek
Samsung, geçtiğimiz Ekim ayında kendi LPDDR5X RAM'ini duyurmuştu ve yeni bellek yongalarının Snapdragon Mobil Platformu için optimize edileceğini belirtmişti. Şimdi ise tutarlı sızıntılarıyla bilinen Ahmed Qwaider ve Ice Universe ise Galaxy S23 serisinde LPDDR5X RAM’lerin kullanılacağını aktarıyor.
Unutmuş olanlar için, Samsung’un LPDDR5X bellekleri 8.5 Gbps hızlara ulaşabiliyordu. Standart LPDDR5 ile karşılaştırıldığında Güney Koreli devin belleklerinin 1,3 kat daha hızlı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda yeni LPDDR5X bellekler öncekinden yüzde 20 oranda da daha enerji verimli.
- Galaxy S23: 8 GB RAM + 256 GB
- Galaxy S23+: 8 GB RAM + 256 GB
- Galaxy S23 Ultra: 12 GB RAM + 256 GB / 512 GB / 1 TB
Yukarıda da dediğimiz gibi sızan bir postere göre, Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği 1 Şubat'ta yapılacak. Bu etkinlikte Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra tanıtılacak. Bunların yanında Galaxy Watch 6 ve yeni Galaxy Buds kulaklıkların da tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..