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    Samsung Galaxy S23 serisinde yüksek hızlı LPDDR5X bellekler yer alacak

    Artık Samsung’un yeni Galaxy S23 serisi amiral gemilerine günler kaldı ve sızıntılar da sıklaşmaya başladı. Son gelen bilgiler yeni seride çok daha hızlı olan LPDDR5X belleklerin olacağını gösteriyor.
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    Samsung Galaxy S23 serisinde yüksek hızlı LPDDR5X bellekler yer alacak Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi sızdırılmış ve Galaxy S23 serisinin 1 Şubat tarihinde tanıtılacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun donanımlarına dair yeni bilgiler geldi. Görünen o ki Samsung’un yeni serisi oldukça hızlı olacak.

    Galaxy S23 daha hızlı belleklerle gelecek

    Samsung, geçtiğimiz Ekim ayında kendi LPDDR5X RAM'ini duyurmuştu ve yeni bellek yongalarının Snapdragon Mobil Platformu için optimize edileceğini belirtmişti. Şimdi ise tutarlı sızıntılarıyla bilinen Ahmed Qwaider ve Ice Universe ise Galaxy S23 serisinde LPDDR5X RAM’lerin kullanılacağını aktarıyor.

    Unutmuş olanlar için, Samsung’un LPDDR5X bellekleri 8.5 Gbps hızlara ulaşabiliyordu. Standart LPDDR5 ile karşılaştırıldığında Güney Koreli devin belleklerinin 1,3 kat daha hızlı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda yeni LPDDR5X bellekler öncekinden yüzde 20 oranda da daha enerji verimli.

    Samsung Galaxy S23 serisinde yüksek hızlı bellekler yer alacak Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla Samsung’un hem bellek miktarında hem de pil kapasitesi tarafında bir değişiklik yapmayacağını veya çok az değişiklik yapacağını düşündüğümüzde teknolojideki temel gelişmelerin performansı etkilediğini göreceğiz. Bu arada Galaxy S23’ün 3900 mAh, Galaxy S23+’ın 4700 mAh ve Galaxy S23 Ultra’nın ise 5000 mAh pillere sahip olacağı söylenmekte. Bellek ve depolama tarafıysa muhtemelen bu şekilde öyle olacak:
    • Galaxy S23: 8 GB RAM + 256 GB
    • Galaxy S23+: 8 GB RAM + 256 GB
    • Galaxy S23 Ultra: 12 GB RAM + 256 GB / 512 GB / 1 TB

    Yukarıda da dediğimiz gibi sızan bir postere göre, Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği 1 Şubat'ta yapılacak. Bu etkinlikte Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra tanıtılacak. Bunların yanında Galaxy Watch 6 ve yeni Galaxy Buds kulaklıkların da tanıtılması bekleniyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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