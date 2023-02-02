Spigen, Galaxy S23 Ultra için MagSafe destekli kılıfını tanıttı

Spigen Ultra Hybrid OneTap Ring
Dünyanın en büyük mobil aksesuar üreticilerinden olan Spigen, Galaxy S23 Ultra için Apple MagSafe destekli bir kılıf duyurdu. Kılıf, içerisinde MagSafe şeklinde düzenlenmiş mıknatıslar barındırıyor ve böylece S23 Ultra’nın MagSafe aksesuarları ile çalışmasını sağlıyor. Qi kablosuz şarj destekli tüm cihazlar teknik olarak MagSafe ile şarj edilebilse de Spigen’nin mıknatıs dizilimi ile S23 Ultra, iPhone 12, 13 ve 14 serisi gibi bir MagSafe deneyimi sunacak. Spigen’in MagSafe destekli kılıfı kendi sitesinde 50 dolara satılıyor ancak Amazon Almanya ve Amazon Italya’da 27 Euro fiyatetiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?