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    Spigen, Galaxy S23 Ultra için MagSafe destekli kılıfını tanıttı

    Ünlü mobil aksesuar üreticisi Spigen, Samsung Galaxy S23 Ultra için MagSafe destekli bir kılıf üretti. Bu kılıf ile S23 Ultra kullanıcıları, MagSafe şarj aletlerini kullanabilecek.
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    Galaxy S23 Ultra için MagSafe destekli kılıf tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz akşam düzenlenen Unpacked 2023 etkinliğinin yıldızı hiç şüphesiz Galaxy S23 Ultra oldu. Android dünyasındaki en gelişmiş telefon sayılabilecek cihaz, Spigen sayesinde artık daha da gelişmiş olacak.

    Spigen Ultra Hybrid OneTap Ring

    Dünyanın en büyük mobil aksesuar üreticilerinden olan Spigen, Galaxy S23 Ultra için Apple MagSafe destekli bir kılıf duyurdu. Kılıf, içerisinde MagSafe şeklinde düzenlenmiş mıknatıslar barındırıyor ve böylece S23 Ultra’nın MagSafe aksesuarları ile çalışmasını sağlıyor. Qi kablosuz şarj destekli tüm cihazlar teknik olarak MagSafe ile şarj edilebilse de Spigen’nin mıknatıs dizilimi ile S23 Ultra, iPhone 12, 13 ve 14 serisi gibi bir MagSafe deneyimi sunacak. Spigen’in MagSafe destekli kılıfı kendi sitesinde 50 dolara satılıyor ancak Amazon Almanya ve Amazon Italya’da 27 Euro fiyatetiketine sahip.

    Galaxy S23 Ultra için MagSafe destekli kılıf tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın son yıllardaki en büyük yeniliği sayılan MagSafe, yakında Qi kablosuz şarj standartına eklenebilir. Apple ve Qi Consortium’un yeni nesil bir kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Görünüşe göre Apple, MagSafe teknolojisini evrensel bir teknoloji haline getirmek istiyor ancak bu durum gerçekleşene kadar Galaxy S23 Ultra cihazınız için MagSafe destekli kılıfı burada bulabilirsiniz. 
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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