Spigen, Galaxy S23 Ultra için MagSafe destekli kılıfını tanıttı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz akşam düzenlenen Unpacked 2023 etkinliğinin yıldızı hiç şüphesiz Galaxy S23 Ultra oldu. Android dünyasındaki en gelişmiş telefon sayılabilecek cihaz, Spigen sayesinde artık daha da gelişmiş olacak.

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Spigen Ultra Hybrid OneTap Ring

Dünyanın en büyük mobil aksesuar üreticilerinden olan Spigen, Galaxy S23 Ultra için Apple MagSafe destekli bir kılıf duyurdu. Kılıf, içerisinde MagSafe şeklinde düzenlenmiş mıknatıslar barındırıyor ve böylece S23 Ultra’nın MagSafe aksesuarları ile çalışmasını sağlıyor. Qi kablosuz şarj destekli tüm cihazlar teknik olarak MagSafe ile şarj edilebilse de Spigen’nin mıknatıs dizilimi ile S23 Ultra, iPhone 12, 13 ve 14 serisi gibi bir MagSafe deneyimi sunacak. Spigen’in MagSafe destekli kılıfı kendi sitesinde 50 dolara satılıyor ancak Amazon Almanya ve Amazon Italya’da 27 Euro fiyatetiketine sahip.

Tam Boyutta Gör Apple’ın son yıllardaki en büyük yeniliği sayılan MagSafe, yakında Qi kablosuz şarj standartına eklenebilir. Apple ve Qi Consortium’un yeni nesil bir kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Görünüşe göre Apple, MagSafe teknolojisini evrensel bir teknoloji haline getirmek istiyor ancak bu durum gerçekleşene kadar Galaxy S23 Ultra cihazınız için MagSafe destekli kılıfı burada bulabilirsiniz.

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Galaxy S23 Ultra için MagSafe destekli kılıf tanıtıldı