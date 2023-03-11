Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta bazı Samsung Galaxy S23 Ultra kullanıcılarının bildirdiği S Pen bağlantısının kesilmesine yol açan sorun kalıcı olarak düzeltilmişe benziyor.

Air Command güncellendi

Tam Boyutta Gör Air Command 7.1.21.0 sürüm notlarında da belirtildiği üzere, yeni yayınlanan güncelleme S Pen bağlantısını kararlı hale getiriyor. Sürüm notlarında başka bir değişiklikten bahsedilmiyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra'da Wi-Fi sorunu ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Birçok Galaxy S23 Ultra kullanıcıları yaşadıkları S Pen’in telefonla bağlantısının rastgele kesilmesi sorununa ilişkin birkaç geçici çözüm önerisinde bulunmuştu. Şimdi sorunu kalıcı olarak çözecek düzeltme geldi.

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Galaxy S23 Ultra için S Pen güncellemesi yayınlandı