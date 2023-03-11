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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 Ultra için S Pen güncellemesi yayınlandı

    Samsung, bazı Galaxy S23 Ultra kullanıcılarının yaşadığı S Pen bağlantı sorununu çözen güncellemeyi yayınladı. Kullanıcılara Air Command uygulamasını güncellemeleri öneriliyor.
    Oy Ver
    galaxy s23 ultra s pen sorunu çözüldü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta bazı Samsung Galaxy S23 Ultra kullanıcılarının bildirdiği S Pen bağlantısının kesilmesine yol açan sorun kalıcı olarak düzeltilmişe benziyor.

    Air Command güncellendi

    air command s pen güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Air Command 7.1.21.0 sürüm notlarında da belirtildiği üzere, yeni yayınlanan güncelleme S Pen bağlantısını kararlı hale getiriyor. Sürüm notlarında başka bir değişiklikten bahsedilmiyor.

    Birçok Galaxy S23 Ultra kullanıcıları yaşadıkları S Pen’in telefonla bağlantısının rastgele kesilmesi sorununa ilişkin birkaç geçici çözüm önerisinde bulunmuştu. Şimdi sorunu kalıcı olarak çözecek düzeltme geldi.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 13 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 13 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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