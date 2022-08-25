Samsung Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra ile aynı kamera tasarımını paylaşacak

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Samsung Galaxy S22 Ultra'nın halefi S23 Ultra hakkında çıkan söylentiler hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S23 Ultra'nın S22 Ultra ile çok benzer bir tasarımla geleceğini söyleyen Ice Universe, şimdi ise S23 Ultra'nın S22 Ultra ile yüzde yüz aynı kamera tasarımına sahip olacağını iddia etti.

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın özellikleri sızdırıldı 2 gün önce eklendi

İşte Samsung Galaxy S23 Ultra'nın beklenen özellikleri:

Samsung Galaxy S23 Ultra, 2023'te piyasaya sürülecek bir amiral gemisi Android akıllı telefon için bazı üst düzey donanımlara sahip olacak. 5.000 mAh pil ile gelecek telefon 3088 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.8 inç ekrana sahip olacak. Bu nedenle telefon ekran boyutu ve pil kapasitesi bakımından Galaxy S22 Ultra ile aynı.

Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak. Ayrıca Galaxy S23 Ultra’da kullanılacak sensörün 200MP ISOCELL HP2 olacağı söyleniyor. Ana kamera dışında diğer üç sensörün önceki model ile aynı kalması bekleniyor. Bu, S23 Ultra'nın 12MP ultra geniş kamera ve 100X'e kadar yakınlaştırmaya sahip iki 10MP telefoto kamera sensörüne sahip olmaya devam edebileceği anlamına gelmekte.

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Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra ile aynı kamera tasarımını paylaşacak