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    Samsung Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra ile aynı kamera tasarımını paylaşacak

    Ice Universe'in yaptığı Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamera tasarımının S22 Ultra ile aynı olacağını ortaya çıkardı. İşte Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak telefonun detayları:
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    Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra ile aynı kamera tasarımını paylaşacak
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    Samsung Galaxy S22 Ultra'nın halefi S23 Ultra hakkında çıkan söylentiler hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S23 Ultra'nın S22 Ultra ile çok benzer bir tasarımla geleceğini söyleyen Ice Universe, şimdi ise S23 Ultra'nın S22 Ultra ile yüzde yüz aynı kamera tasarımına sahip olacağını iddia etti.

    İşte Samsung Galaxy S23 Ultra'nın beklenen özellikleri:

    Samsung Galaxy S23 Ultra2023'te piyasaya sürülecek bir amiral gemisi Android akıllı telefon için bazı üst düzey donanımlara sahip olacak. 5.000 mAh pil ile gelecek telefon 3088 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.8 inç ekrana sahip olacak. Bu nedenle telefon ekran boyutu ve pil kapasitesi bakımından Galaxy S22 Ultra ile aynı.

    Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak. Ayrıca Galaxy S23 Ultra’da kullanılacak sensörün 200MP ISOCELL HP2 olacağı söyleniyor. Ana kamera dışında diğer üç sensörün önceki model ile aynı kalması bekleniyor. Bu, S23 Ultra'nın 12MP ultra geniş kamera ve 100X'e kadar yakınlaştırmaya sahip iki 10MP telefoto kamera sensörüne sahip olmaya devam edebileceği anlamına gelmekte.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 2 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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