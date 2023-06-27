Galaxy S23 serisinin özel işlemcisi diğer Android telefonlara geliyor

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Gen 2, 2023’ün en iyi işlemcilerinden ve Galaxy S23 serisinde hız aşırtmalı sürümü bulunuyor. Samsung’un özelleştirdiği işlemci şimdi diğer Android telefonlara da geliyor. Oyun telefonlarıyla dikkat çeken REDMAGIC, overlock edilen daha hızlı Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi ilk kullanan marka olacak.

Galaxy S23 işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 özellikleri neler? 4 ay önce eklendi

Samsung’un Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini ilk kullanan telefon REDMAGIC 8S Pro olacak. REDMAGIC, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla bunu doğruladı. Marka, yeni telefonun Samsung S23 serisindeki gibi işlemcinin 3.36GHz CPU saat hızına sahip olduğunu açıkladı. Kıyaslama açısından, standart Snapdragon 8 Gen 2 işlemci 3.2GHz hızda çalışıyor.

24GB RAM’e sahip olacağı doğrulanan Redmagic 8S Pro modeli 5 Temmuz’da resmî olarak tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Galaxy S23'ün özel işlemcisi diğer Android telefonlara geliyor