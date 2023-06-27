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    Galaxy S23 serisinin özel işlemcisi diğer Android telefonlara geliyor

    Samsung'un Galaxy S23 serisinde kullandığı overclock edilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemci diğer Android telefonlara geliyor. Hız aşırtmalı işlemciyi kullanacak ilk model de belli oldu.
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    Redmagic 8S Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 2, 2023’ün en iyi işlemcilerinden ve Galaxy S23 serisinde hız aşırtmalı sürümü bulunuyor. Samsung’un özelleştirdiği işlemci şimdi diğer Android telefonlara da geliyor. Oyun telefonlarıyla dikkat çeken REDMAGIC, overlock edilen daha hızlı Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi ilk kullanan marka olacak.

    Samsung’un Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini ilk kullanan telefon REDMAGIC 8S Pro olacak. REDMAGIC, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla bunu doğruladı. Marka, yeni telefonun Samsung S23 serisindeki gibi işlemcinin 3.36GHz CPU saat hızına sahip olduğunu açıkladı. Kıyaslama açısından, standart Snapdragon 8 Gen 2 işlemci 3.2GHz hızda çalışıyor.

    24GB RAM’e sahip olacağı doğrulanan Redmagic 8S Pro modeli 5 Temmuz’da resmî olarak tanıtılacak.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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