Galaxy S23 serisinin özel işlemcisi diğer Android telefonlara geliyor

Samsung’un Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini ilk kullanan telefon REDMAGIC 8S Pro olacak. REDMAGIC, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla bunu doğruladı. Marka, yeni telefonun Samsung S23 serisindeki gibi işlemcinin 3.36GHz CPU saat hızına sahip olduğunu açıkladı. Kıyaslama açısından, standart Snapdragon 8 Gen 2 işlemci 3.2GHz hızda çalışıyor.
24GB RAM’e sahip olacağı doğrulanan Redmagic 8S Pro modeli 5 Temmuz’da resmî olarak tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D