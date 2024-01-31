Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekranı çizilmeye dayanıklı çıktı: Bütün rakiplerini geçti

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 Ultra, Corning Gorilla Armor cam ile, şimdiye kadar çizilmeye en dayanıklı ekran olarak lanse edildi. Youtube'da telefonlara dayanıklılık testi yapan ünlü JerryRigEverything kanalı tarafından yapılan testin sonucuna göre şirketin bu iddiası abartılı değil.

JerryRightEverything, videosu sırasında S24 Ultra'nın dayanıklılığını, Mohs sertlik ölçeğine göre (1. seviyede en yumuşak malzemelerden 10. seviyedeki en sert malzemelere kadar değişen) farklı sertlikteki aletlerle ekranı çizerek test ediyor. Test sonucunda 6. ve 7. seviyede beklendiği gibi çizikler oluşmaya başladı. Ancak normal akıllı telefon ekranlarında (iPhone 15 Pro Max ve Samsung S23 Ultra) dahil, 7. seviyede derin çizikler oluştururken, Galaxy S24 Ultra'nın ekranında sadece yüzeysel çizikler oluştu. Derin çizikler ise 8. seviyede oluşmaya başladı.

Samsung Galaxy S24, trafik kazası algılama özelliği kazanabilir 1 gün önce eklendi

Bu sonuç, telefonun ekranında gerçek hayatta daha az mikro çizik oluşacağı anlamına geliyor. Galaxy S24 Ultra'nın ekranı çizilimeye dayanıklılığının yanında yansıma önleyici kaplamaya da sahip. Bu sayede, gündüz bol ışığın olduğu ortamlarda ekranın görünürlüğü standart telefonlara göre daha yüksek oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekranı çizilmeye dayanıklı çıktı