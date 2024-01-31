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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekranı çizilmeye dayanıklı çıktı: Bütün rakiplerini geçti

    Samsung Galaxy S24 Ultra, Corning Gorilla Armor cam ile, şimdiye kadar çizilmeye en dayanıklı ekran olarak lanse edildi.  JerryRigEverything ekranı test ederek iddiayı doğruladı.
    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekranı çizilmeye dayanıklı çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 Ultra, Corning Gorilla Armor cam ile, şimdiye kadar çizilmeye en dayanıklı ekran olarak lanse edildi. Youtube'da telefonlara dayanıklılık testi yapan ünlü JerryRigEverything kanalı tarafından yapılan testin sonucuna göre şirketin bu iddiası abartılı değil.

    JerryRightEverything, videosu sırasında S24 Ultra'nın dayanıklılığını, Mohs sertlik ölçeğine göre (1. seviyede en yumuşak malzemelerden 10. seviyedeki en sert malzemelere kadar değişen) farklı sertlikteki aletlerle ekranı çizerek test ediyor. Test sonucunda 6. ve 7. seviyede beklendiği gibi çizikler oluşmaya başladı. Ancak normal akıllı telefon ekranlarında (iPhone 15 Pro Max ve Samsung S23 Ultra) dahil, 7. seviyede derin çizikler oluştururken, Galaxy S24 Ultra'nın ekranında sadece yüzeysel çizikler oluştu. Derin çizikler ise 8. seviyede oluşmaya başladı.

    Bu sonuç, telefonun ekranında gerçek hayatta daha az mikro çizik oluşacağı anlamına geliyor. Galaxy S24 Ultra'nın ekranı çizilimeye dayanıklılığının yanında yansıma önleyici kaplamaya da sahip. Bu sayede, gündüz bol ışığın olduğu ortamlarda ekranın görünürlüğü standart telefonlara göre daha yüksek oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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