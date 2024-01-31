Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekranı çizilmeye dayanıklı çıktı: Bütün rakiplerini geçti

JerryRightEverything, videosu sırasında S24 Ultra'nın dayanıklılığını, Mohs sertlik ölçeğine göre (1. seviyede en yumuşak malzemelerden 10. seviyedeki en sert malzemelere kadar değişen) farklı sertlikteki aletlerle ekranı çizerek test ediyor. Test sonucunda 6. ve 7. seviyede beklendiği gibi çizikler oluşmaya başladı. Ancak normal akıllı telefon ekranlarında (iPhone 15 Pro Max ve Samsung S23 Ultra) dahil, 7. seviyede derin çizikler oluştururken, Galaxy S24 Ultra'nın ekranında sadece yüzeysel çizikler oluştu. Derin çizikler ise 8. seviyede oluşmaya başladı.
Bu sonuç, telefonun ekranında gerçek hayatta daha az mikro çizik oluşacağı anlamına geliyor. Galaxy S24 Ultra'nın ekranı çizilimeye dayanıklılığının yanında yansıma önleyici kaplamaya da sahip. Bu sayede, gündüz bol ışığın olduğu ortamlarda ekranın görünürlüğü standart telefonlara göre daha yüksek oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.