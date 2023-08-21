Galaxy S24 serisinin tasarımı sızdı: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Galaxy S23 serisinin halefi olacak Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için hazırlıklara başladı. Öyle ki yeni nesil telefonların önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Galaxy S24 serisinin tasarımını gösteren yeni görüntüler sızdı.

Galaxy S24 serisinin tasarımı sızdı

Hatırlayacağınız üzere daha önceki sızıntılar, Galaxy S24 ve S24 Plus'ın yeni bir orta çerçeve tasarımı ile daha düz kenarlara sahip olacağını bizlere gösterdi. Bir diğer yenilikse Galaxy S24 Ultra'da olacak. Amiral gemisi telefonun titanyum çerçeve ile tanıtılacağı söyleniyor. Yeni görüntüler ise, Galaxy S24 serisine ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere bakıldığında Galaxy S24 serisinin ekran altı kamera ve hafif eğimli kenarlara sahip olduğunu görüyoruz. Arka bölümde ise, dikdörtgen biçimli sensör düzeni korunmuş. Ancak kamera sensörlerinde daha büyük çıkıntıya verilmiş durumda. Galaxy S24'ün hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtelim. Bu nedenle nihai tasarımda farklılıklar görebiliriz.

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Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra'nın pilleri onaylandı

Ayrıca Galaxy S24, 24 Plus ve S24 Ultra, Güney Koreli bir güvenlik kuruluşu olan Safety Korea'dan pil sertifikası aldı. Buna göre üç telefon sırasıyla EB-BS922ABY, EB-BS926ABY ve EB-BS928ABY model numaralı pillere sahip olacak. Bu listede telefonların pil kapasitesine dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

Öte yandan mevcut raporlar, Galaxy S24 Plus için 4.800mAh, Galaxy S24 Ultra'nın ise 5.000mAh pil kapastesine sahip olacağını söylüyor. Temel sürümün detayları ise henüz netleşmedi.

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