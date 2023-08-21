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    Galaxy S24 serisinin tasarımı sızdı: İşte görüntüler

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy S24 serisi için geri sayım başladı. Son olarak akıllı telefonların tasarımını gösteren yeni görüntüler sızdırıldı. İşte Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra.
    Galaxy S24 serisinin tasarımı sızdı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Galaxy S23 serisinin halefi olacak Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için hazırlıklara başladı. Öyle ki yeni nesil telefonların önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Galaxy S24 serisinin tasarımını gösteren yeni görüntüler sızdı.

    Galaxy S24 serisinin tasarımı sızdı

    Hatırlayacağınız üzere daha önceki sızıntılar, Galaxy S24 ve S24 Plus'ın yeni bir orta çerçeve tasarımı ile daha düz kenarlara sahip olacağını bizlere gösterdi. Bir diğer yenilikse Galaxy S24 Ultra'da olacak. Amiral gemisi telefonun titanyum çerçeve ile tanıtılacağı söyleniyor. Yeni görüntüler ise, Galaxy S24 serisine ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz. 

    Galaxy S24 serisinin tasarımı sızdı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere bakıldığında Galaxy S24 serisinin ekran altı kamera ve hafif eğimli kenarlara sahip olduğunu görüyoruz. Arka bölümde ise, dikdörtgen biçimli sensör düzeni korunmuş. Ancak kamera sensörlerinde daha büyük çıkıntıya verilmiş durumda. Galaxy S24'ün hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtelim. Bu nedenle nihai tasarımda farklılıklar görebiliriz. 

    Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra'nın pilleri onaylandı

    Galaxy S24 serisinin tasarımı sızdı! İşte görüntüler
    Ayrıca Galaxy S24, 24 Plus ve S24 Ultra, Güney Koreli bir güvenlik kuruluşu olan Safety Korea'dan pil sertifikası aldı. Buna göre üç telefon sırasıyla EB-BS922ABY, EB-BS926ABY ve EB-BS928ABY model numaralı pillere sahip olacak. Bu listede telefonların pil kapasitesine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. 

    Öte yandan mevcut raporlar, Galaxy S24 Plus için 4.800mAh, Galaxy S24 Ultra'nın ise 5.000mAh pil kapastesine sahip olacağını söylüyor. Temel sürümün detayları ise henüz netleşmedi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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