Galaxy S24 serisinin tasarımı sızdı: İşte görüntüler

Hatırlayacağınız üzere daha önceki sızıntılar, Galaxy S24 ve S24 Plus'ın yeni bir orta çerçeve tasarımı ile daha düz kenarlara sahip olacağını bizlere gösterdi. Bir diğer yenilikse Galaxy S24 Ultra'da olacak. Amiral gemisi telefonun titanyum çerçeve ile tanıtılacağı söyleniyor. Yeni görüntüler ise, Galaxy S24 serisine ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz.
Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra'nın pilleri onaylandı
Öte yandan mevcut raporlar, Galaxy S24 Plus için 4.800mAh, Galaxy S24 Ultra'nın ise 5.000mAh pil kapastesine sahip olacağını söylüyor. Temel sürümün detayları ise henüz netleşmedi.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.