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    Galaxy S24 için üzen söylenti: Türkiye’ye tekrar Exynos versiyon gelebilir!

    Samsung, güçlü bir şekilde ilerleyen Galaxy S23 serisini tüm pazarlara Snapdragon işlemcisiyle piyasaya sürmüştü. Ancak yeni bilgiler bunun Galaxy S24’te değişebileceğini söylüyor.
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    Galaxy S24, Türkiye’ye Exynos versiyon ile gelebilir! Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S24 serisine halen uzunca bir süre var fakat şimdiden bazı kritik söylentiler yayılmaya başlamış durumda. Farklı kaynakların belirttiğine göre Samsung, Galaxy S24 serisinde tekrardan Exynos işlemcili versiyonlara dönüş yapacak. Exynos işlemcili Galaxy S24 serisinin hangi pazarlarda satışa çıkacağı da fısıltı gazetesinde dolanmaya başladı.

    Galaxy S24 bekleyenleri üzebilir

    Genelde doğru bir sicile sahip olan Tech_Reve tarafından söylenenlere göre Galaxy S24 serisi Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 versiyonlarına sahip olacak. Exynos 2400’lü modeller Güneydoğu Asya bölgesinde satılan Galaxy S24’lerde bulunacak. Kaynak aynı zamanda Avrupa bölgesinde satılacak Galaxy S24’lerde de Exynos varyantın bulunacağını belirtiyor. Dolayısıyla Galaxy S24, Türkiye pazarına Exynos 2400 ile birlikte girebilir.

    Samsung’un Exynos geçmişine baktığımızda bu kullanıcılar gözünde iyi bir haber değil. Öte yandan Samsung, Qualcomm ve Exynos arasındaki farkı kapatmak için ve üretim sürecinde TSMC'yi yakalayabilmek için bir nesil ara vermiş olabilir. Bu nedenle Samsung, Exynos 2400 üzerinde daha fazla yoğunlaşmış olabilir. Ek olarak belirtilenlere göre Exynos 2400, Samsung’un daha verimli 4nm (4LPP+) sürecinde üretilecek. Snapdragon 8 Gen 3 ise TSMC’nin 4nm sürecinde üretilecek.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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