Galaxy S24 için üzen söylenti: Türkiye’ye tekrar Exynos versiyon gelebilir!

Galaxy S24 bekleyenleri üzebilir
Genelde doğru bir sicile sahip olan Tech_Reve tarafından söylenenlere göre Galaxy S24 serisi Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 versiyonlarına sahip olacak. Exynos 2400’lü modeller Güneydoğu Asya bölgesinde satılan Galaxy S24’lerde bulunacak. Kaynak aynı zamanda Avrupa bölgesinde satılacak Galaxy S24’lerde de Exynos varyantın bulunacağını belirtiyor. Dolayısıyla Galaxy S24, Türkiye pazarına Exynos 2400 ile birlikte girebilir.
Samsung’un Exynos geçmişine baktığımızda bu kullanıcılar gözünde iyi bir haber değil. Öte yandan Samsung, Qualcomm ve Exynos arasındaki farkı kapatmak için ve üretim sürecinde TSMC'yi yakalayabilmek için bir nesil ara vermiş olabilir. Bu nedenle Samsung, Exynos 2400 üzerinde daha fazla yoğunlaşmış olabilir. Ek olarak belirtilenlere göre Exynos 2400, Samsung’un daha verimli 4nm (4LPP+) sürecinde üretilecek. Snapdragon 8 Gen 3 ise TSMC’nin 4nm sürecinde üretilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah