Galaxy S24 Ultra görselleri mağazalarda görünmeye başladı

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 sızıntılarına engel olamıyor veya olmaya çalışmıyor gibi görünüyor. Zira yeni nesil akıllı telefon serisinin 17 Ocak 2024 tarihinde resmen tanıtılacağını ve cihazların özelliklerini birkaç hafta önce öğrendik. Şimdi de Galaxy S24 Ultra'nın görüntüsü bir pazarlama posteri aracılığıyla doğrudan satış mağazası tarafından sızdırıldı.

Galaxy S24 Ultra posterleri mağazalarda göründü

Brezilya'daki birkaç perakende mağazası Galaxy S24 Ultra'yı posterler aracılığıyla sergilemeye başlamış gibi görünüyor. İlgili posterde Galaxy S24 Ultra’nın kamerası, tasarımı, S Pen kalemi ve Galaxy AI terimi açıkla sergileniyor. Posterlerde Google'ın Gemini ve Bard için kullandığı yıldız tasarımı da görülebiliyor. Samsung neden böyle bir yaklaşım benimsedi bilinmiyor ancak genel olarak Samsung'un "üç yıldız" anlamına geldiğini de belirtelim. Buna bir atıf olabilir.

Tam Boyutta Gör Cihazın titanyum girişi versiyonunun yer aldığı posterde zaten şimdiye kadar öğrendiğimiz detaylar net şekilde görülüyor. Ayrıca Galaxy S24 serisinde sunulacak olan yapay zeka ve Üretken Yapay Zeka destekli özelliklerden oluşan bir paket olan Galaxy AI'dan da bahsediliyor. Ayrıca posterdeki QR kodu da taradık ve ilgili posterin daha büyük haline yönlendirdiğini gördük. Bunun hangi amaca hizmet ettiğini bilmiyoruz ancak cihaza yakından bakmak isteyenler bunu kullanabilir.

Galaxy Unpacked 2024 etkinliği için davetiyeler yarın dağıtılacak 1 gün önce eklendi

Ek olarak Samsung, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra'yı Android 14 tabanlı One UI 6.1 önceden yüklenmiş olarak piyasaya sürecek. Her üç telefon da sesli aramalar sırasında canlı dil çevirisi, Samsung Notes'ta not özetleme, Üretken Yapay Zeka destekli duvar kağıdı oluşturucu ve kilit ekranı duvar kağıdı için hava durumu efektleri gibi yeni deneyimlere sahip olacak.

