Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 Ultra görselleri mağazalarda görünmeye başladı

    Samsung’un Galaxy S24 sersi için sadece iki haftalık bir süre kaldı ancak yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce Galaxy S24 Ultra’nın basın görselleri mağazalarda görünmeye başladı.
    Galaxy S24 Ultra görselleri mağazalarda görünmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24 sızıntılarına engel olamıyor veya olmaya çalışmıyor gibi görünüyor. Zira yeni nesil akıllı telefon serisinin 17 Ocak 2024 tarihinde resmen tanıtılacağını ve cihazların özelliklerini birkaç hafta önce öğrendik. Şimdi de Galaxy S24 Ultra'nın görüntüsü bir pazarlama posteri aracılığıyla doğrudan satış mağazası tarafından sızdırıldı.

    Galaxy S24 Ultra posterleri mağazalarda göründü

    Brezilya'daki birkaç perakende mağazası Galaxy S24 Ultra'yı posterler aracılığıyla sergilemeye başlamış gibi görünüyor. İlgili posterde Galaxy S24 Ultra’nın kamerası, tasarımı, S Pen kalemi ve Galaxy AI terimi açıkla sergileniyor. Posterlerde Google'ın Gemini ve Bard için kullandığı yıldız tasarımı da görülebiliyor. Samsung neden böyle bir yaklaşım benimsedi bilinmiyor ancak genel olarak Samsung'un "üç yıldız" anlamına geldiğini de belirtelim. Buna bir atıf olabilir.

    Galaxy S24 Ultra görselleri mağazalarda görünmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Cihazın titanyum girişi versiyonunun yer aldığı posterde zaten şimdiye kadar öğrendiğimiz detaylar net şekilde görülüyor. Ayrıca Galaxy S24 serisinde sunulacak olan yapay zeka ve Üretken Yapay Zeka destekli özelliklerden oluşan bir paket olan Galaxy AI'dan da bahsediliyor. Ayrıca posterdeki QR kodu da taradık ve ilgili posterin daha büyük haline yönlendirdiğini gördük. Bunun hangi amaca hizmet ettiğini bilmiyoruz ancak cihaza yakından bakmak isteyenler bunu kullanabilir.

    Ek olarak Samsung, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra'yı Android 14 tabanlı One UI 6.1 önceden yüklenmiş olarak piyasaya sürecek. Her üç telefon da sesli aramalar sırasında canlı dil çevirisi, Samsung Notes'ta not özetleme, Üretken Yapay Zeka destekli duvar kağıdı oluşturucu ve kilit ekranı duvar kağıdı için hava durumu efektleri gibi yeni deneyimlere sahip olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    brother yazıcı kırmızı ışık yanıp sönüyor ride 5 türkçe yama akşam erkenden uyku gelmesi tyt matematik nasıl çalışılır dönel kavşak kazalarında kusur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Genel Omix X600
    Genel Omix X600
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei Matebook D15
    Huawei Matebook D15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız