Galaxy S24 Ultra görselleri mağazalarda görünmeye başladı

Galaxy S24 Ultra posterleri mağazalarda göründü
Brezilya'daki birkaç perakende mağazası Galaxy S24 Ultra'yı posterler aracılığıyla sergilemeye başlamış gibi görünüyor. İlgili posterde Galaxy S24 Ultra’nın kamerası, tasarımı, S Pen kalemi ve Galaxy AI terimi açıkla sergileniyor. Posterlerde Google'ın Gemini ve Bard için kullandığı yıldız tasarımı da görülebiliyor. Samsung neden böyle bir yaklaşım benimsedi bilinmiyor ancak genel olarak Samsung'un "üç yıldız" anlamına geldiğini de belirtelim. Buna bir atıf olabilir.
Ek olarak Samsung, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra'yı Android 14 tabanlı One UI 6.1 önceden yüklenmiş olarak piyasaya sürecek. Her üç telefon da sesli aramalar sırasında canlı dil çevirisi, Samsung Notes'ta not özetleme, Üretken Yapay Zeka destekli duvar kağıdı oluşturucu ve kilit ekranı duvar kağıdı için hava durumu efektleri gibi yeni deneyimlere sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.