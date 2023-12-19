Tam Boyutta Gör Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy S24 Ultra hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere yeni nesil Galaxy ailesi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy S24 Ultra'nın pazarlama materyalleri sızdı.

Yapay zeka, kamera iyileştirmeleri ve daha fazlası

Kaçıranlar için daha önce Galaxy S24 serisinin yapay zeka yetenekleri doğrulanmıştı. Buna göre Galaxy S24 Ultra'nın öne çıkan özelliklerinden biri, Gauss AI adı verilen cihaz içi üretken yapay zekaya sahip olması olacak.

Ayrıca AI desteğinin yalnızca bununla sınırlı olmayacağını belirtelim. AI tabanlı Gece Moduna sahip ikinci nesil 200MP kameranın yanı sıra, düşük ışık fotoğrafçılığında da iyileşme görülecek ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığa olanak tanıyan ek özellikler sunacak. Son olarak, Samsung Galaxy S24 Ultra'nın çerçevesi titanyuma yükseliyor.

Bu gelişmeyi bir süredir halihazırda duyuyoruz. Zira titanyum kullanımı da akıllı telefonlarda yeni değil. Ancak ilk kez bir Galaxy S serisinde karşımıza çıkacak ve dürüst olmak gerekirse Samsung için önemli bir yükseltmeyi simgeliyor.

Samsung Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra'nın yol haritası sızdı 1 gün önce eklendi

Bilmeyenler için Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra'dan oluşacak Galaxy S24 serisinin 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ön siparişler ise bundan tam bir gün önce başlayacak.

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