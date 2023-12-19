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    Galaxy S24 Ultra'nın pazarlama materyalleri sızdı

    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra'nın pazarlama materyalleri sızdırıldı. Serinin tepe modeli, yapay zeka, kamera iyileştirmeleri ve daha fazlası ile geliyor.
    Galaxy S24 Ultra'nın pazarlama materyalleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy S24 Ultra hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere yeni nesil Galaxy ailesi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy S24 Ultra'nın pazarlama materyalleri sızdı.

    Yapay zeka, kamera iyileştirmeleri ve daha fazlası

    Kaçıranlar için daha önce Galaxy S24 serisinin yapay zeka yetenekleri doğrulanmıştı. Buna göre Galaxy S24 Ultra'nın öne çıkan özelliklerinden biri, Gauss AI adı verilen cihaz içi üretken yapay zekaya sahip olması olacak.

    Ayrıca AI desteğinin yalnızca bununla sınırlı olmayacağını belirtelim. AI tabanlı Gece Moduna sahip ikinci nesil 200MP kameranın yanı sıra, düşük ışık fotoğrafçılığında da iyileşme görülecek ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığa olanak tanıyan ek özellikler sunacak. Son olarak, Samsung Galaxy S24 Ultra'nın çerçevesi titanyuma yükseliyor.

    Bu gelişmeyi bir süredir halihazırda duyuyoruz. Zira titanyum kullanımı da akıllı telefonlarda yeni değil. Ancak ilk kez bir Galaxy S serisinde karşımıza çıkacak ve  dürüst olmak gerekirse Samsung için önemli bir yükseltmeyi simgeliyor. 

    Bilmeyenler için Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra'dan oluşacak Galaxy S24 serisinin 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ön siparişler ise bundan tam bir gün önce başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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