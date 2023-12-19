Galaxy S24 Ultra'nın pazarlama materyalleri sızdı

Yapay zeka, kamera iyileştirmeleri ve daha fazlası
Kaçıranlar için daha önce Galaxy S24 serisinin yapay zeka yetenekleri doğrulanmıştı. Buna göre Galaxy S24 Ultra'nın öne çıkan özelliklerinden biri, Gauss AI adı verilen cihaz içi üretken yapay zekaya sahip olması olacak.
Ayrıca AI desteğinin yalnızca bununla sınırlı olmayacağını belirtelim. AI tabanlı Gece Moduna sahip ikinci nesil 200MP kameranın yanı sıra, düşük ışık fotoğrafçılığında da iyileşme görülecek ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığa olanak tanıyan ek özellikler sunacak. Son olarak, Samsung Galaxy S24 Ultra'nın çerçevesi titanyuma yükseliyor.
Bu gelişmeyi bir süredir halihazırda duyuyoruz. Zira titanyum kullanımı da akıllı telefonlarda yeni değil. Ancak ilk kez bir Galaxy S serisinde karşımıza çıkacak ve dürüst olmak gerekirse Samsung için önemli bir yükseltmeyi simgeliyor.
Bilmeyenler için Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra'dan oluşacak Galaxy S24 serisinin 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ön siparişler ise bundan tam bir gün önce başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.