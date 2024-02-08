Samsung Galaxy S24'ün ekran canlılığını artıracak güncelleme yolda

Canlılık seçeneği geliyor
Galaxy S24’ün sorunlarından biri de ekrandaki renklerin canlılığı. İlginç olarak, canlı renk profilinin seçilmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor; telefon, ekran canlılığı artırmak yerine doğru renkleri göstermeye devam ediyor. Bu, bir hata olarak düşünebilir ancak Samsung’un kasıtlı olarak yaptığı bir şey. Samsung, bu konuda kullanıcılardan çok fazla şikayet almış olacak ki, şirketin bir sonraki güncellemeyle bu özelliği etkinleştireceği söyleniyor.
Samsung, beyaz dengesi ayarının altına renklerin canlılığını ayarlanmasına olanak tanıyan "vividness" adında yeni bir kaydırıcı ekleyecek. Kullanıcılar, canlılık ayarıyla canlılığı artırıp bir önceki seriye benzer renkler elde edebilecek. Yeni özelliğin Şubat 2024 güvenlik güncellemesiyle geleceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.