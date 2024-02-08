Samsung Galaxy S24'ün ekran canlılığını artıracak güncelleme yolda

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Ultra kullanıcıları, bir süredir canlı profilin istenildiği gibi çalışmadığından şikayetçi. Canlı ayarı uygulandığında S24 Ultra, herhangi bir değişiklik yapmıyor. Neyse ki, Samsung'un bu sorunu çözecek yazılım güncellemesi yolda.

Samsung, Galaxy S24’ün kamerası için güncelleme sözü verdi 3 gün önce eklendi

Canlılık seçeneği geliyor

Galaxy S24’ün sorunlarından biri de ekrandaki renklerin canlılığı. İlginç olarak, canlı renk profilinin seçilmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor; telefon, ekran canlılığı artırmak yerine doğru renkleri göstermeye devam ediyor. Bu, bir hata olarak düşünebilir ancak Samsung’un kasıtlı olarak yaptığı bir şey. Samsung, bu konuda kullanıcılardan çok fazla şikayet almış olacak ki, şirketin bir sonraki güncellemeyle bu özelliği etkinleştireceği söyleniyor.

Samsung, beyaz dengesi ayarının altına renklerin canlılığını ayarlanmasına olanak tanıyan "vividness" adında yeni bir kaydırıcı ekleyecek. Kullanıcılar, canlılık ayarıyla canlılığı artırıp bir önceki seriye benzer renkler elde edebilecek. Yeni özelliğin Şubat 2024 güvenlik güncellemesiyle geleceği tahmin ediliyor.

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Galaxy S24'ün ekran canlılığını artıracak güncelleme yolda