Tam Boyutta Gör Samsung’un önümüzdeki yıl zoom kameralarında son üç yılın en büyük değişikliğini yapacağı söyleniyor. Galaxy S23 Ultra kamerası daha fazla yakınlaştırmaya izin verecek yepyeni telefoto kamerayla gelecek.

Galaxy S24 Ultra'da elektrikli otomobil teknolojisi kullanılabir 1 ay önce eklendi

5x telefoto kamera, Exynos işlemci, Android 14

Samsung, S21 Ultra, S22 Ultra ve S23 Ultra, üç yıl boyunca çift 10MP telefoto kamera (3x ve 10x) kullandı. Şirket, 3x telefoto kamerayı sonunda değiştiriyor; Galaxy S24 Ultra’da 5x telefoto kamera olacak. Telefoto kameraların çözünürlüğü hakkında fazla detay yok. Ana kameranın 200MP sensör olacağı ve düz Galaxy S24 modelinde daha fazla RAM ve depolama seçeneği olacağı yönünde söylentiler var. İşlemci tarafında, Galaxy S24 serisi ile Exynos işlemciler geri gelebilir. Samsung’un 4 kat daha daha performanslı çalışan Exynos 2400 üzerinde çalıştığı söyleniyor. S24, Android 14 ile gelen ilk akıllı telefon serisi olabilir.

Galaxy S20 Ultra, Samsung’un uzun mesafe zoom kameraya ilk akıllı telefonuydu. 4x optik yakınlaştırma, 100x’e kadar dijital yakınlaştırma yapabilen 48MP telefoto kameraya sahipti. Şirket, Galaxy Note 20 Ultra ile telefoto kamera çözünürlüğünü 12MP’e düşürdü ancak optik yakınlaştırmayı 5x’e çıkardı. S21 Ultra, 3x ve 10x zoom yapabilen 10MP telefoto kamera ile donatıldı ve sonra çıkan iki modelde de kamera değişmedi. S24 Ultra ile nihayet değişecek.

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Galaxy S24 Ultra, yeni telefoto kamera ile gelecek