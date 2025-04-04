Galaxy S25 Edge için yeni tanıtım tarihi ortaya çıktı

Öte yandan Samsung’un bu ertelemeye neden gittiği konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kaynaklar gecikmenin donanımsal ya da yazılımsal bir problemden kaynaklanmadığını belirtiyor. Şirket içi yönetim değişikliklerinin, özellikle Samsung DX Başkanı Jong-Hee Han’ın vefatının ardından oluşan belirsizliğin, bu kararın alınmasında etkili olduğu öne sürülüyor.
Sade bir etkinlik olacak
Galaxy S25 Edge’in öne çıkan özellikleri arasında 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 256 ya da 512 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Tasarım tarafında ise cihaz, titanyum siyah, gümüş ve mavi olmak üzere üç farklı renk alternatifiyle sunulacak. Samsung’un bu modelde “Edge” adını kullanması, cihazın özellikle ince ve şık yapısına gönderme yapıyor. Bu ibare geçmişte kavisli ekran için kullanılmıştı.
Galaxy S25 Edge’in Avrupa fiyatı yaklaşık 1.249 euro olarak öngörülüyor. Bu da benzer ekran boyutuna sahip Galaxy S25+ modeline göre 100 euro civarında bir artış anlamına geliyor. Samsung’un bu modeli piyasaya sürerken yaklaşık 3 milyon adetlik üretim hedeflediği ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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