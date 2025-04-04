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Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni S serisinin merakla beklenen modeli Galaxy S25 Edge için artık yeni bir lansman tarihi var. Daha önce 15 Nisan’da tanıtılması beklenen cihaz, yaşanan sürpriz bir ertelemenin ardından 13 Mayıs 2025 Salı günü dijital bir etkinlikle görücüye çıkacak.

Öte yandan Samsung’un bu ertelemeye neden gittiği konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kaynaklar gecikmenin donanımsal ya da yazılımsal bir problemden kaynaklanmadığını belirtiyor. Şirket içi yönetim değişikliklerinin, özellikle Samsung DX Başkanı Jong-Hee Han’ın vefatının ardından oluşan belirsizliğin, bu kararın alınmasında etkili olduğu öne sürülüyor.

Sade bir etkinlik olacak

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 serisinin diğer üyeleri yılın başında büyük bir Unpacked etkinliğiyle tanıtılmışken, Galaxy S25 Edge için daha sade ve sadece çevrim içi yapılacak bir sunum planlanıyor. Lansman şekli ülkelere göre değişiklik gösterebilirken, cihazın mağaza raflarında ne zaman yerini alacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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Galaxy S25 Edge’in öne çıkan özellikleri arasında 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 256 ya da 512 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Tasarım tarafında ise cihaz, titanyum siyah, gümüş ve mavi olmak üzere üç farklı renk alternatifiyle sunulacak. Samsung’un bu modelde “Edge” adını kullanması, cihazın özellikle ince ve şık yapısına gönderme yapıyor. Bu ibare geçmişte kavisli ekran için kullanılmıştı.

Galaxy S25 Edge’in Avrupa fiyatı yaklaşık 1.249 euro olarak öngörülüyor. Bu da benzer ekran boyutuna sahip Galaxy S25+ modeline göre 100 euro civarında bir artış anlamına geliyor. Samsung’un bu modeli piyasaya sürerken yaklaşık 3 milyon adetlik üretim hedeflediği ifade ediliyor.

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Galaxy S25 Edge için yeni tanıtım tarihi ortaya çıktı