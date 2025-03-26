Galaxy S25 Edge'nin ultra ince tasarımı S25 Ultra ile karşılaştırıldı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yakında piyasaya süreceği Galaxy S25 Edge modelinin ultra ince tasarımını gösteren video yayınlandı.

YouTube'da yayınlanan videoda, Galaxy S25 Edge, S25 Ultra ile kıyaslandı ve olağanüstü ince gövdesi gözler önüne serildi. Gösterilen telefon gerçek olmasa da, orjinal cihaza birebir benzeyen maket bir model.

Önümüzdeki ay (muhtemelen 16 Nisan) tanıtılması beklenen Galaxy S25 Edge, sadece 5,84 mm kalınlığıyla son dönemdeki en ince telefonlardan biri olacak. Videoda kıyaslanan Galaxy S25 Ultra'nın ise 8,2 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

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Samsung Galaxy S25 Edge beklenen özellikler

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25 Edge, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya ile gelecek. Arka tarafta ise 200 MP ana kameraya 12 MP başka bir kameranın eşlik etmesi bekleniyor. S25 Ultra gibi titanyum çerçeveye sahip olması beklenen cihazın Avrupa'da 1200 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı iddia ediliyor.

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Galaxy S25 Edge'nin ultra ince tasarımı videoda görüntülendi