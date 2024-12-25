Tam Boyutta Gör Yaklaşık iki yıl önce tanıtılan Qi2, Apple'ın MagSafe teknolojisine dayanıyor ve iPhone’lar dışında destekleyen pek fazla cihaz yok. Ancak Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisiyle bunu değiştirecek gibi görünüyor.

Galaxy S25 serisiyle birlikte Slim modeli de tanıtılabilir 1 gün önce eklendi

Özel bir kılıf gerekebilir

Qi2, telefonunuzun şarj cihazıyla mükemmel bir şekilde hizalandığından emin olmak için mıknatısları kullanıyor; cihaz daha hızlı ve daha verimli bir şekilde şarj oluyor. Ancak, telefonun Qi2'yi desteklemesi için içinde mıknatıs olması gerekiyor. Galaxy S25'in Qi2 ile 15W'a kadar kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor ancak yerleşik manyetik hizalama sistemine sahip olmayabilir. Samsung, telefona manyetik hizalama ekleyecek özel bir kılıf sunabilir.

Yakın zamanda Galaxy S25 serisi için Qi2 şarjı destekleyen manyetik kılıf sızdırıldı. Bu kılıflar, kablosuz şarj cihazları, powerbankler ve diğer manyetik aksesuarlar gibi Qi2 aksesuarlarını kullanmanıza olanak tanıyor. Galaxy S25'inizle Qi2 aksesuarlarını kullanmak istiyorsanız, muhtemelen Samsung'un "magnet case" olarak geçen kılıfını satın almanız gerekecek. Bunun en güzel örneği de; OnePlus 13.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Galaxy S25, Qi2 kablosuz şarjı özel kılıfla destekleyebilir