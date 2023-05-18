Galaxy S25’te Samsung imzalı Snapdragon 8 Gen 4 bulunabilir

Galaxy S25'te Samsung yapımı Snapdragon
Belirtilenlere göre Snapdragon 8 Gen 4, TSMC'nin 3nm (N3E) süreci kullanılarak üretilirken, Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, Samsung Foundry'nin 3nm GAP (3GAP) süreci kullanılarak üretilecek. Bu bilgi doğruysa, Samsung Foundry'nin 3nm süreci nihayet performans ve verimlilik açısından TSMC'nin 3nm süreciyle rekabet edebilir hale gelmiş olacak. Galaxy S25'ten iki yıl uzakta olduğumuzdan ve işler ancak 2024'ün sonlarında netleşeceğinden bu bilgiler için şimdilik bir kesinlik söz konusu değil.
Apple'ın iPhone 6s'in A9 işlemcisinde yaptığına benzer şekilde, uzun zamandır ilk kez bir şirket aynı çipi iki farklı tedarikçi kullanarak üretebilir. Bazı A9 yongaları Samsung'un 14nm süreci kullanılarak üretilirken, diğerleri TSMC'nin 16nm süreci kullanılarak üretilmişti. Samsung yapımı A9 çipi boyut olarak daha küçükken, TSMC yapımı çipler biraz daha yüksek enerji verimliliği sunuyordu. Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy çipi ile birlikte doğrudan temel Snapdragon 8 Gen 4 yongası da Samsung’un bantlarında şekillenebilir. Elbette bunun olması için Samsung’un 3nm sürecinde kendisini Qualcomm’a kanıtlaması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.