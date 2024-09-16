Samsung Galaxy S25 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

Galaxy S25 Ultra en net haliyle görüntülendi
Kaçıranlar için Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ilk kez geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Bu doğrultuda yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olacağını öğrendik. Yeni paylaşılan görüntüler ise, bu değişiklikleri doğruluyor. Yaklaşan amiral gemisi keskin köşelerden vazgeçip yuvarlatılmış köşeler kullanacak. Bu da açıkça Galaxy Note 7'ye benziyor.
Kamera düzenine gelirsek, Galaxy S24 Ultra ile aynı görünüyor. Üst bölümde dört farklı kamera sensörü bulunuyor. Bunlar muhtemel olarak OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 50 MP ultra geniş kamera ve 2 adet 50 MP telefoto kamera olacak. Alt bölümde ise, S-Pen'i yerinde tutmak için bir kesik, bir hoparlör ızgarası ve bir SIM kart tepsisi ile birlikte bir USB-C şarj portunu da açıkça görebiliyoruz.
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S25 Ultra, 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde olacak. Bu da Galaxy S24 Ultra'dan 0,4 mm daha ince olacağı anlamına geliyor ve rekabette en hafif amiral gemisi olarağı gündemde. Tabii ki bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek. Telefonun önümüzdeki senenin başında Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...