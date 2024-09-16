Samsung Galaxy S25 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 Ultra hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere serinin amiral gemisi modeli, geçtiğimiz yıl titanyum çerçeve başta olmak üzere bir dizi yeniliklerle karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy S25 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni görüntüler paylaşıldı. Gelin tasarımına hep birlikte göz atalım.

Galaxy S25 Ultra en net haliyle görüntülendi

Kaçıranlar için Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ilk kez geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Bu doğrultuda yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olacağını öğrendik. Yeni paylaşılan görüntüler ise, bu değişiklikleri doğruluyor. Yaklaşan amiral gemisi keskin köşelerden vazgeçip yuvarlatılmış köşeler kullanacak. Bu da açıkça Galaxy Note 7'ye benziyor.

Tam Boyutta Gör Fotoğrafta altın-kahverengi seçeneği ve fırçalanmış bir çerçeveyle karşılaşıyoruz. Üstelik S-Pen de Galaxy S25 Ultra ile aynı renk şemasını paylaşıyor ve tıklama mekanizması da fırçalanmış bir görünüme sahip.

Kamera düzenine gelirsek, Galaxy S24 Ultra ile aynı görünüyor. Üst bölümde dört farklı kamera sensörü bulunuyor. Bunlar muhtemel olarak OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 50 MP ultra geniş kamera ve 2 adet 50 MP telefoto kamera olacak. Alt bölümde ise, S-Pen'i yerinde tutmak için bir kesik, bir hoparlör ızgarası ve bir SIM kart tepsisi ile birlikte bir USB-C şarj portunu da açıkça görebiliyoruz.

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Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S25 Ultra, 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde olacak. Bu da Galaxy S24 Ultra'dan 0,4 mm daha ince olacağı anlamına geliyor ve rekabette en hafif amiral gemisi olarağı gündemde. Tabii ki bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek. Telefonun önümüzdeki senenin başında Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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Galaxy S25 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı