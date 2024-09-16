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    Samsung Galaxy S25 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte titanyum çerçeve ve daha fazlasıyla Galaxy S24 Ultra....
    Galaxy S25 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 Ultra hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere serinin amiral gemisi modeli, geçtiğimiz yıl titanyum çerçeve başta olmak üzere bir dizi yeniliklerle karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy S25 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni görüntüler paylaşıldı. Gelin tasarımına hep birlikte göz atalım.

    Galaxy S25 Ultra en net haliyle görüntülendi

    Kaçıranlar için Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ilk kez geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Bu doğrultuda yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olacağını öğrendik. Yeni paylaşılan görüntüler ise, bu değişiklikleri doğruluyor. Yaklaşan amiral gemisi keskin köşelerden vazgeçip yuvarlatılmış köşeler kullanacak. Bu da açıkça Galaxy Note 7'ye benziyor. 

    Galaxy S25 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Fotoğrafta altın-kahverengi seçeneği ve fırçalanmış bir çerçeveyle karşılaşıyoruz. Üstelik S-Pen de Galaxy S25 Ultra ile aynı renk şemasını paylaşıyor ve tıklama mekanizması da fırçalanmış bir görünüme sahip.

    Kamera düzenine gelirsek, Galaxy S24 Ultra ile aynı görünüyor. Üst bölümde dört farklı kamera sensörü bulunuyor. Bunlar muhtemel olarak OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 50 MP ultra geniş kamera ve 2 adet 50 MP telefoto kamera olacak. Alt bölümde ise, S-Pen'i yerinde tutmak için bir kesik, bir hoparlör ızgarası ve bir SIM kart tepsisi ile birlikte bir USB-C şarj portunu da açıkça görebiliyoruz. 

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S25 Ultra, 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde olacak. Bu da Galaxy S24 Ultra'dan 0,4 mm daha ince olacağı anlamına geliyor ve rekabette en hafif amiral gemisi olarağı gündemde. Tabii ki bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek. Telefonun önümüzdeki senenin başında Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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