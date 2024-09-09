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    Galaxy S25 Ultra’nın kamera özellikleri detaylanıyor

    Samsung’un Galaxy S25 serisini tanıtmasına halen aylarca zaman olsa da Galaxy S25 Ultra özelinde yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son sızıntılar ise cihazın kamerasına odaklanıyor.
    Galaxy S25 Ultra’nın kamera özellikleri detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 serisi henüz tanıtılmamış olsa da, cihazla ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Galaxy S25 Ultra modeline dair çıkan haberler iyiden iyiye sıklaşmış durumda. Son gelen bilgilere göre, Galaxy S25 Ultra, 50 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamerasıyla piyasaya sürülecek.

    Galaxy S25 Ultra'da geniş açı ve telefoto kamera değişiyor

    Ultra geniş açı kamerasının 50 MP olması halihazırdaki Galaxy S24 Ultra'nın 12 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açı kamerasına kıyasla önemli bir yükseltme olacak. Aktarılanlara göre Galaxy S25 Ultra'da yer alacak olan 50 MP ultra geniş açı sensörü, 1/2.52 inç boyutunda olacak ve 0.7μm piksel boyutuna sahip olacak. Ayrıca f/1.9 diyafram açıklığı ile daha fazla ışık yakalayabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S24 Ultra'daki 12 MP ultra geniş açı sensörü 1/2.55 inç boyutunda ve f/2.2 diyafram açıklığına sahipti.

    Öte yandan 12 MP'lik sensör, 8K video kaydı için gereken minimum 33.2 MP çözünürlük gereksinimini karşılayamıyordu. Ancak, 50 MP çözünürlüğe sahip olan yeni sensör ile Galaxy S25 Ultra'nın hem ana kameradan hem de ultra geniş açı kamerasından 8K video kaydı yapabilmesi mümkün hale gelecek. Yüksek çözünürlüğün bir diğer avantajı da fotoğraf çekimlerinde ortaya çıkacak. 50 MP ultra geniş açı sensörü, fotoğrafların kırpılması durumunda bile detay kaybını minimumda tutacak. Ayrıca videolarda elektronik görüntü sabitlemenin (EIS) de daha iyi çalışacağı söyleniyor.

    Galaxy S25 Ultra’nın kamera kurulumu yalnızca 50 MP ultra geniş açı sensörle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda, Galaxy S24 Ultra’da 10 MP olan telefoto lens 50 MP çözünürlüğe yükseltilecek. Bu kamera yine 3x zoom yapmaya devam edecek. Ek olarak 5x optik zoom yapabilen 50 MP periskop telefoto lensin ve 200 MP ana kameranın korunması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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