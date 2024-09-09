Galaxy S25 Ultra’nın kamera özellikleri detaylanıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 serisi henüz tanıtılmamış olsa da, cihazla ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Galaxy S25 Ultra modeline dair çıkan haberler iyiden iyiye sıklaşmış durumda. Son gelen bilgilere göre, Galaxy S25 Ultra, 50 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamerasıyla piyasaya sürülecek.

Galaxy S25 Ultra'da geniş açı ve telefoto kamera değişiyor

Ultra geniş açı kamerasının 50 MP olması halihazırdaki Galaxy S24 Ultra'nın 12 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açı kamerasına kıyasla önemli bir yükseltme olacak. Aktarılanlara göre Galaxy S25 Ultra'da yer alacak olan 50 MP ultra geniş açı sensörü, 1/2.52 inç boyutunda olacak ve 0.7μm piksel boyutuna sahip olacak. Ayrıca f/1.9 diyafram açıklığı ile daha fazla ışık yakalayabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S24 Ultra'daki 12 MP ultra geniş açı sensörü 1/2.55 inç boyutunda ve f/2.2 diyafram açıklığına sahipti.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın net boyutları ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Öte yandan 12 MP'lik sensör, 8K video kaydı için gereken minimum 33.2 MP çözünürlük gereksinimini karşılayamıyordu. Ancak, 50 MP çözünürlüğe sahip olan yeni sensör ile Galaxy S25 Ultra'nın hem ana kameradan hem de ultra geniş açı kamerasından 8K video kaydı yapabilmesi mümkün hale gelecek. Yüksek çözünürlüğün bir diğer avantajı da fotoğraf çekimlerinde ortaya çıkacak. 50 MP ultra geniş açı sensörü, fotoğrafların kırpılması durumunda bile detay kaybını minimumda tutacak. Ayrıca videolarda elektronik görüntü sabitlemenin (EIS) de daha iyi çalışacağı söyleniyor.

Galaxy S25 Ultra’nın kamera kurulumu yalnızca 50 MP ultra geniş açı sensörle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda, Galaxy S24 Ultra’da 10 MP olan telefoto lens 50 MP çözünürlüğe yükseltilecek. Bu kamera yine 3x zoom yapmaya devam edecek. Ek olarak 5x optik zoom yapabilen 50 MP periskop telefoto lensin ve 200 MP ana kameranın korunması bekleniyor.

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