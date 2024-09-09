Galaxy S25 Ultra’nın kamera özellikleri detaylanıyor

Galaxy S25 Ultra'da geniş açı ve telefoto kamera değişiyor
Ultra geniş açı kamerasının 50 MP olması halihazırdaki Galaxy S24 Ultra'nın 12 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açı kamerasına kıyasla önemli bir yükseltme olacak. Aktarılanlara göre Galaxy S25 Ultra'da yer alacak olan 50 MP ultra geniş açı sensörü, 1/2.52 inç boyutunda olacak ve 0.7μm piksel boyutuna sahip olacak. Ayrıca f/1.9 diyafram açıklığı ile daha fazla ışık yakalayabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S24 Ultra'daki 12 MP ultra geniş açı sensörü 1/2.55 inç boyutunda ve f/2.2 diyafram açıklığına sahipti.
Öte yandan 12 MP'lik sensör, 8K video kaydı için gereken minimum 33.2 MP çözünürlük gereksinimini karşılayamıyordu. Ancak, 50 MP çözünürlüğe sahip olan yeni sensör ile Galaxy S25 Ultra'nın hem ana kameradan hem de ultra geniş açı kamerasından 8K video kaydı yapabilmesi mümkün hale gelecek. Yüksek çözünürlüğün bir diğer avantajı da fotoğraf çekimlerinde ortaya çıkacak. 50 MP ultra geniş açı sensörü, fotoğrafların kırpılması durumunda bile detay kaybını minimumda tutacak. Ayrıca videolarda elektronik görüntü sabitlemenin (EIS) de daha iyi çalışacağı söyleniyor.
Galaxy S25 Ultra’nın kamera kurulumu yalnızca 50 MP ultra geniş açı sensörle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda, Galaxy S24 Ultra’da 10 MP olan telefoto lens 50 MP çözünürlüğe yükseltilecek. Bu kamera yine 3x zoom yapmaya devam edecek. Ek olarak 5x optik zoom yapabilen 50 MP periskop telefoto lensin ve 200 MP ana kameranın korunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.