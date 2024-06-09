Samsung Galaxy S25 Ultra’nın model numarası ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki ay Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve yeni Galaxy Watch ailesini tanıtacak olan Samsung, önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 serisi üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Yeni bir sızıntı, Galaxy S25 serisinin üst seviye versiyonunun model numarasını gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, Z Fold 6'dan daha pahalı olabilir 5 sa. önce eklendi

Galaxy S25 Ultra, IMEI veri tabanında görüntülendi

Android Headlines, Galaxy S25 Ultra’nın IMEI veri tabanında görüldüğünü duyurdu. Gelen bilgilere göre S25 Ultra, ABD’de SM-938U model numarasına sahip olacak. Cihazın küresel versiyonunun ise SM-938B model numarasına sahip olması bekleniyor. Serinin diğer üyeleri henüz veri tabanında görüntülenmese de Galaxy S25’in SM-931x, S25+’ın ise SM-936x model numarasına sahip olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 serisinin IMEI veri tabanından alınan veriler maalesef yeni bir detay gözler önüne sermiyor ancak cihazlar, önümüzdeki aylarda daha büyük sızıntılara konu olacaktır. Merakla beklenen Galaxy S25 serisi, önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtılacak.

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