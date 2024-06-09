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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra’nın model numarası ortaya çıktı

    Gözler Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’a dönse de Samsung, Galaxy S25 serisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni sızıntı, Galaxy S25 Ultra’nın model numarasını gözler önüne serdi.
    Samsung Galaxy S24 Ultra Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki ay Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve yeni Galaxy Watch ailesini tanıtacak olan Samsung, önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 serisi üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Yeni bir sızıntı, Galaxy S25 serisinin üst seviye versiyonunun model numarasını gözler önüne seriyor.

    Galaxy S25 Ultra, IMEI veri tabanında görüntülendi

    Android Headlines, Galaxy S25 Ultra’nın IMEI veri tabanında görüldüğünü duyurdu. Gelen bilgilere göre S25 Ultra, ABD’de SM-938U model numarasına sahip olacak. Cihazın küresel versiyonunun ise SM-938B model numarasına sahip olması bekleniyor. Serinin diğer üyeleri henüz veri tabanında görüntülenmese de Galaxy S25’in SM-931x, S25+’ın ise SM-936x model numarasına sahip olması bekleniyor.

    Galaxy S25 Ultra - IMEI veri tabanı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 serisinin IMEI veri tabanından alınan veriler maalesef yeni bir detay gözler önüne sermiyor ancak cihazlar, önümüzdeki aylarda daha büyük sızıntılara konu olacaktır. Merakla beklenen Galaxy S25 serisi, önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtılacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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