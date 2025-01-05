Samsung Galaxy S25 Ultra görseli tasarım çizgilerini ortaya koyuyor

Galaxy S25 Ultra nasıl olacak?
Samsung’un katı politikası nedeniyle görseli olduğu gibi değil biraz kırparak verdiğini söyleyen kaynağa göre, Galaxy S25 Ultra modelinde keskin köşeler yerine artık biraz daha yumuşatılmış köşeler yer alacak. Böylece Galaxy S24 Ultra modelindeki kullanıcıyı rahatsız eden tasarımdan uzaklaşılmış oluyor. Ayrıca kenarlarda inceliyor.
İddialara göre Galaxy S25 Ultra modelinde 6.8 inçlik QHD AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, 16GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar depolama, 200MP çözünürlüğünde ana sensör gibi özellikler yer alacak. Yeni serinin 22 Ocak tarihinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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