Samsung Galaxy S25 Ultra görseli tasarım çizgilerini ortaya koyuyor

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtım tarihi yaklaşırken yavaş yavaş net görseller de sızmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde arka profilden render görüntülerini gördüğümüz Galaxy S25 Ultra şimdi de ön profilden sızdırıldı.

Galaxy S25 Ultra nasıl olacak?

Samsung’un katı politikası nedeniyle görseli olduğu gibi değil biraz kırparak verdiğini söyleyen kaynağa göre, Galaxy S25 Ultra modelinde keskin köşeler yerine artık biraz daha yumuşatılmış köşeler yer alacak. Böylece Galaxy S24 Ultra modelindeki kullanıcıyı rahatsız eden tasarımdan uzaklaşılmış oluyor. Ayrıca kenarlarda inceliyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra’nın yeni render görüntüleri paylaşıldı 1 gün önce eklendi

İddialara göre Galaxy S25 Ultra modelinde 6.8 inçlik QHD AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, 16GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar depolama, 200MP çözünürlüğünde ana sensör gibi özellikler yer alacak. Yeni serinin 22 Ocak tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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