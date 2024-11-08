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    Samsung Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Samsung Galaxy S25 serisinin tasarımı netleşmeye başladı. Bugün Galaxy S25 Ultra modelinin yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı. İşte Galaxy S25 Ultra tasarımı
    Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın bir dizi yüksek kaliteli render görüntüsü paylaşıldı. Yeni görüntüler, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonuna erken bir ön bakış fırsatı sunuyor. İşte titanyum çerçeve ve yenilenen tasarımıyla Samsung Galaxy S25 Ultra.

    Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Paylaşılan görüntüler, Galaxy S25 Ultra'nın dört renk seçeneğini bizlere gösteriyor. Bunlar Titanyum Siyahı, Titanyum Mavisi, Titanyum Grisi ve Titanyum Gümüşü. Karşılaştırma için, Galaxy S24 Ultra Titanyum Turuncu, Titanyum Menekşe ve Titanyum Sarı gibi daha canlı tonlarda satışa sunulduğunu hatırlatalım. 

    Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Renderlarda vurgulanan en büyük değişikliklerden biri, ekran, orta çerçeve ve arka bölümde tercih edilen için düz tasarım. Bu bağlamda kavisli tasarım artık rafa kakıyor ve genel çerçevede yuvarlatılmış köşeler tercih edilmiş. Kamera düzeninde ise Galaxy S24 Ultra ile aynı görünüyor. Üst bölümde dört farklı kamera sensörü bulunuyor. Bunlar muhtemel olarak OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 50 MP ultra geniş kamera ve 2 adet 50 MP telefoto kamera olacak. 

    Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S25 Ultra, 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde olacak. Bu da Galaxy S24 Ultra'dan 0,4 mm daha ince olacağı anlamına geliyor ve rekabette en hafif amiral gemisi olarağı gündemde.

    Galaxy S25 Ultra, Android 15 tabanlı One UI 7.1 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. Galaxy S25 ve S25+ ise kamera ve pil yönünden daha kırpılmış cihazlar olacak. Galaxy S25 modelleri arasındaki bir diğer fark ise yonga seti bölümünde. Ancak geçen yıldan farklı olarak Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 ve S25+'ın ise Exynos 2500 yonga setinden güç alması bekleniyor.

    Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    Forumdan Konular

    telefonun hangi ülkeye ait olduğunu nasıl anlarız sevgilim soğuk davranıyor ama ayrılmıyor 3d mi orijinal mi rks azure 50 yorum istanbulda arabada sevişilecek yerler

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