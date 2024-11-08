Samsung Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

- Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı
- Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
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Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı
Paylaşılan görüntüler, Galaxy S25 Ultra'nın dört renk seçeneğini bizlere gösteriyor. Bunlar Titanyum Siyahı, Titanyum Mavisi, Titanyum Grisi ve Titanyum Gümüşü. Karşılaştırma için, Galaxy S24 Ultra Titanyum Turuncu, Titanyum Menekşe ve Titanyum Sarı gibi daha canlı tonlarda satışa sunulduğunu hatırlatalım.
Galaxy S25 Ultra, Android 15 tabanlı One UI 7.1 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. Galaxy S25 ve S25+ ise kamera ve pil yönünden daha kırpılmış cihazlar olacak. Galaxy S25 modelleri arasındaki bir diğer fark ise yonga seti bölümünde. Ancak geçen yıldan farklı olarak Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 ve S25+'ın ise Exynos 2500 yonga setinden güç alması bekleniyor.
Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über