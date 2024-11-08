Samsung Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25 Ultra'nın bir dizi yüksek kaliteli render görüntüsü paylaşıldı. Yeni görüntüler, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonuna erken bir ön bakış fırsatı sunuyor. İşte titanyum çerçeve ve yenilenen tasarımıyla Samsung Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

Paylaşılan görüntüler, Galaxy S25 Ultra'nın dört renk seçeneğini bizlere gösteriyor. Bunlar Titanyum Siyahı, Titanyum Mavisi, Titanyum Grisi ve Titanyum Gümüşü. Karşılaştırma için, Galaxy S24 Ultra Titanyum Turuncu, Titanyum Menekşe ve Titanyum Sarı gibi daha canlı tonlarda satışa sunulduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Renderlarda vurgulanan en büyük değişikliklerden biri, ekran, orta çerçeve ve arka bölümde tercih edilen için düz tasarım. Bu bağlamda kavisli tasarım artık rafa kakıyor ve genel çerçevede yuvarlatılmış köşeler tercih edilmiş. Kamera düzeninde ise Galaxy S24 Ultra ile aynı görünüyor. Üst bölümde dört farklı kamera sensörü bulunuyor. Bunlar muhtemel olarak OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 50 MP ultra geniş kamera ve 2 adet 50 MP telefoto kamera olacak.

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Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S25 Ultra, 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde olacak. Bu da Galaxy S24 Ultra'dan 0,4 mm daha ince olacağı anlamına geliyor ve rekabette en hafif amiral gemisi olarağı gündemde.

Galaxy S25 Ultra, Android 15 tabanlı One UI 7.1 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. Galaxy S25 ve S25+ ise kamera ve pil yönünden daha kırpılmış cihazlar olacak. Galaxy S25 modelleri arasındaki bir diğer fark ise yonga seti bölümünde. Ancak geçen yıldan farklı olarak Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 ve S25+'ın ise Exynos 2500 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı