Galaxy S25 ve Galaxy S25+ RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör 2024 yılının sonu gelirken markalar birer ikişer gelecek yılın ürünlerine hazırlanıyor. Samsung da yakın zamanda 2024 yılının amiral gemisi akıllı telefonları Samsung Galaxy S25 serisini tanıtacak. Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça seri hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Galaxy S25 ve S25+ modellerinin RAM ve depolama kapasitesi ortaya çıktı.

Yeni paylaşılan sızıntıya göre Samsung, Galaxy S25 serisi kapsamında 8GB+128GB yapılandırmasını bırakmayı planlıyor. Hatırlatmak gerekirse Galaxy S24 ve S24 Plus, bu başlangıç ​​seçeneği ile tanıtılmıştı. Galaxy S25 ve S25+ ise, standart olarak 12 GB RAM+256GB RAM ve depolama kapasitesi ile kullanıcılara sunulacak. Bu da temel sürümü en üst düzey Ultra modelle aynı seviyeye getiriyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25+ yan yana görüntülendi! 1 gün önce eklendi

Şimdiye kadar ortaya atılan iddialara göre Galaxy S25 serisi belirli bölgelerde Galaxy S24 serisiyle aynı fiyata gelebilir. Ayrıca sırasıyla 6.2 ve 6.7 Dynamic AMOLED ekran, 50MP birincil, 10MP telefoto, 12MP ultra geniş açı olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Pil bölümünde ise, temel modelde 4.000mAh Plus modelinde ise 4.900mAh kapasite bulunacak.

Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Daha önce sızdırılan basın görsellerine göre Galaxy S25 ailesinin 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu görüntülerde seriye ait dördüncü bir cihaz da doğrulandı. Bu kuvvetle muhtemel Galaxy S25 Slim olacak.

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Galaxy S25 ve Galaxy S25+ RAM ve depolama seçenekleri sızdırıldı