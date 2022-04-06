Samsung, Galaxy S9 serisine güncelleme desteğini bitirdi

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2018’in en iyi telefonlarından olan Galaxy S9 serisi, Samsung’un güncelleme desteğini çektiği son cihaz oldu. En son Android 10 güncellemesi alan cihaz, bunca süre boyunca güvenlik güncellemesi almaya devam ediyordu ancak artık, herhangi bir güncelleme almayacak.

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Samsung, geçtiğimiz yıllarda güncelleme konusunda iyileşse de bu güncelleme sözleri, çoğu zaman eski cihazları kapsamıyor. Galaxy S9 için yalnızca iki Android güncellemesi yayınlandı ancak Samsung, daha sonraki cihazları için 3 Android sürüm güncellemesi sözü verdi. Galaxy S21 serisinden itibaren 4 Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi verecek olan Samsung, Android tarafında bir numara olmaya gitse de eski Samsung cihaz sahiplerinin kalbini kazanması zor olacak gibi gözüküyor. Galaxy S9 ve S9+ için güvenlik desteği biterken Galaxy S10 serisi için ise aylık güvenlik güncellemelerinden 3 aylık güvenlik güncellemelerine geçildi. Bakalım Samsung, Android tarafındaki güncelleme güvenilirliğini kazanabilecek mi.

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