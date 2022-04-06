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    Samsung, Galaxy S9 serisine güncelleme desteğini bitirdi

    2018’de çıkan Samsung Galaxy S9 serisi, 4 yılın sonunda güncelleme desteğini yitirdi. 2 yıl boyunca Android sürüm yükseltmesi ve 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alan S9 için yolun sonuna gelindi.
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    Galaxy S9, son güncellemesini aldı
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    2018’in en iyi telefonlarından olan Galaxy S9 serisi, Samsung’un güncelleme desteğini çektiği son cihaz oldu. En son Android 10 güncellemesi alan cihaz, bunca süre boyunca güvenlik güncellemesi almaya devam ediyordu ancak artık, herhangi bir güncelleme almayacak.

    Samsung, geçtiğimiz yıllarda güncelleme konusunda iyileşse de bu güncelleme sözleri, çoğu zaman eski cihazları kapsamıyor. Galaxy S9 için yalnızca iki Android güncellemesi yayınlandı ancak Samsung, daha sonraki cihazları için 3 Android sürüm güncellemesi sözü verdi. Galaxy S21 serisinden itibaren 4 Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi verecek olan Samsung, Android tarafında bir numara olmaya gitse de eski Samsung cihaz sahiplerinin kalbini kazanması zor olacak gibi gözüküyor. Galaxy S9 ve S9+ için güvenlik desteği biterken Galaxy S10 serisi için ise aylık güvenlik güncellemelerinden 3 aylık güvenlik güncellemelerine geçildi. Bakalım Samsung, Android tarafındaki güncelleme güvenilirliğini kazanabilecek mi.

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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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