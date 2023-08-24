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    Anlık Bildirim

    Galaxy Tab S9 FE Plus'ın bir özelliği daha belli oldu

    Samsung, geçtiğimiz hafta tanıttığı Galaxy Tab S9 ailesine iki yeni model daha ekleyecek. Son olarak Galaxy Tab S9 FE+ modelinin bir özelliği daha doğrulandı. İşte detaylar
    Galaxy Tab S9 FE Plus'ın bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra'yı tanıtmıştı. Bunun hemen ardından uygun fiyatlı Galaxy Tab S9 FE ve FE+ modeline dair çeşitli söylentiler duymaya başladık. Son olarak Galaxy Tab S9 FE Plus'ın bir özelliği daha sızdırıldı. 

    Galaxy Tab S9 FE Plus netleşmeye başladı

    Daha önce Galaxy Tab S9 FE+ modelinin Wi-Fi ve Wi-Fi + 5G olmak üzere iki sürümde piyasaya çıkacağını öğrendik. Öyle ki yeni tablet, Güney Kore'de altı farklı model numarasıyla onaylanmıştı.

    Bugünki raporlar ise Galaxy Tab S9 FE Plus'ın 9.800mAh pil paketi ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olacağını gösteriyor. Bu rakamların Samsung Galaxy Tab S8+ modelinden biraz daha düşük olduğunu belirtelim. Ayrıca bugün erken saatlerde tabletin Nane, Lavanta, Gri/Grafit ve Gümüş olmak üzere dört renkte satışa çıkacağı da doğrulandı.

    Bunun haricinde Galaxy Tab S9 FE Plus için 12.4 inç ekran ve Exynos 1380 işlemci konuşuluyor. Bu kuruluma ise stereo hoparlörler, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve S Pen desteği eşlik edecek. Ancak bunların bir kısmı henüz onaylanmadı. Cihazların tam teknik detayları gizemini korumaya devam etse de, hem Galaxy Tab S9 FE, hem de Galaxy Tab S9 FE+ modelinin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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