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    Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite ufukta göründü: İşte bildiklerimiz

    Samsung Galaxy Tab S9 serisi için heyecanlı bekleyiş sürerken, Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite modellerine işaret eden iki tablet modeli Geekbench'te görüntülendi. İşte detaylar 
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    Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite ufukta göründü: İşte bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Tab S9 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda kısa süre önce sizlere Galaxy Tab S9 ve Tab S9 Ultra’nın muhtemel özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi de Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite modellerine işaret eden iki yeni tablet Geekbench’te görüntülendi.

    Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite Geekbench'te görüntülendi

    Paylaşılan Geekbench listesine baktığımızda, Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite modellerinin sırasıyla 'SM-X516B' ve 'SM-X616B' model numaralarına sahip olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Exynos 1380 platformundan destek alan her iki tablet, Android 13 işletim sistemine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Galaxy Tab S9 FE'nin 8GB, S9 Lite modelinin ise 6GB RAM ile desteklendiğini belirtelim.

    Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite ufukta göründü: İşte bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Skorlara gelecek olursak Galaxy Tab S9 FE, Geekbench’in tek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 980 ve 2344 puan alıyor. Daha düşük bellek kapasitesi ile desteklenen Tab S9 Lite ise, ilginç bir biçimde 991 ve 2410 puana sahip. Ancak her iki cihazın da henüz erken üretim aşamasında olması, oluşan performans farkını açıklıyor olabilir.

    Ayrıca Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite modellerinin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Nitekim geçen yılki Galaxy Tab S8 serisi yalnızca temel ve Ultra modelinden oluşuyordu. Ancak Tab S7 serisinde bir FE modeli, Tab S6 serisinde ise bir Lite sürümü ile karşılaştık. Bu nedenle sızıntıları doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 1 gün önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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