Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite ufukta göründü: İşte bildiklerimiz

Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite Geekbench'te görüntülendi
Paylaşılan Geekbench listesine baktığımızda, Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite modellerinin sırasıyla 'SM-X516B' ve 'SM-X616B' model numaralarına sahip olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Exynos 1380 platformundan destek alan her iki tablet, Android 13 işletim sistemine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Galaxy Tab S9 FE'nin 8GB, S9 Lite modelinin ise 6GB RAM ile desteklendiğini belirtelim.
Ayrıca Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite modellerinin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Nitekim geçen yılki Galaxy Tab S8 serisi yalnızca temel ve Ultra modelinden oluşuyordu. Ancak Tab S7 serisinde bir FE modeli, Tab S6 serisinde ise bir Lite sürümü ile karşılaştık. Bu nedenle sızıntıları doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı