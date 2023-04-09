Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite ufukta göründü: İşte bildiklerimiz

Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Tab S9 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda kısa süre önce sizlere Galaxy Tab S9 ve Tab S9 Ultra’nın muhtemel özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi de Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite modellerine işaret eden iki yeni tablet Geekbench’te görüntülendi.

Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite Geekbench'te görüntülendi

Paylaşılan Geekbench listesine baktığımızda, Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite modellerinin sırasıyla 'SM-X516B' ve 'SM-X616B' model numaralarına sahip olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Exynos 1380 platformundan destek alan her iki tablet, Android 13 işletim sistemine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Galaxy Tab S9 FE'nin 8GB, S9 Lite modelinin ise 6GB RAM ile desteklendiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Skorlara gelecek olursak Galaxy Tab S9 FE, Geekbench’in tek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 980 ve 2344 puan alıyor. Daha düşük bellek kapasitesi ile desteklenen Tab S9 Lite ise, ilginç bir biçimde 991 ve 2410 puana sahip. Ancak her iki cihazın da henüz erken üretim aşamasında olması, oluşan performans farkını açıklıyor olabilir.

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Ayrıca Galaxy Tab S9 FE ve S9 Lite modellerinin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Nitekim geçen yılki Galaxy Tab S8 serisi yalnızca temel ve Ultra modelinden oluşuyordu. Ancak Tab S7 serisinde bir FE modeli, Tab S6 serisinde ise bir Lite sürümü ile karşılaştık. Bu nedenle sızıntıları doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.

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