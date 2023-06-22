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    Galaxy Tab S9 netleşmeye başladı: Ekran özellikleri belli oldu

    Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy Tab S9 serisi için geri sayım başladı. Bugünse aileye dahil olacak Galaxy Tab S9, S9 Plus ve S9 Ultra hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. 
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    Galaxy Tab S9 netleşmeye başladı: Ekran özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliği için hazırlıklara başladı. Öyle ki bu etkinlikte, Galaxy Fold 5, Z Flip 5, Tab S9 serisi ve Watch 6 serisi de dahil olmak üzere birçok cihaz sergilenecek. Şimdi bu cihazlar arasından Galaxy Tab S9 serisinin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki yaklaşmakta olan Galaxy Tab S9, S9 Plus ve S9 Ultra neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    Galaxy Tab S9 özellikleri netleşmeye başladı

    Son paylaşılan raporlara göre Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Tab S8 serisinde yer alan LCD ve Super AMOLED panellere kıyasla Dinamik AMOLED 2X ekran panellerinden güç alacak. Bu yükseltmenin, özellikle daha gelişmiş kontrast oranı ve HDR işlevselliği sunması bekleniyor. Diğer tarafta Galaxy Tab S9 serisindeki tüm modeller, 120 Hz yenileme hızlarını koruyacak. 

    Ekran boyutlarının ise Galaxy Tab S9 için 11 inç, Galaxy Tab S9 Plus için 12,4 inç ve Galaxy Tab S9 Ultra için 14,6 inç olacağı belirtiliyor. Tabletlerin diğer bilinen özellikleri arasında ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, S-Pen desteği ve One UI 5.1.1 yer alıyor.

    Son sızıntılara göre ailenin temel modeli Galaxy Tab S9, pil kapasitesi konusunda ufak bir yükseltme sunacak. Cihazın selefi Galaxy Tab S8'de bulunan 8.000 mAh'den biraz daha yüksek olan 8.400 mAh pil kapasitesine sahip olduğu söyleniyor. Galaxy Tab S9 Plus ve Galaxy Tab S9 Ultra ise, selefine benzer şekilde sırasıyla 10.900 mAh ve 11.200 mAh pil kapasiteleri sunacak. 

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