Galaxy Tab S9 Ultra render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Galaxy Tab S9 Ultra tasarımı netleşti
Paylaşılan render görüntüleri, Tab S9 Ultra'nın 14,6 inç boyutlarında AMOLED ekran, öne bakan ikili kamera ve çentikli tasarımla önceki modelden çok da farklı olmayacağını doğruluyor. Cihazın arka bölümünde ise, bir adet LED flaş ve iki kamera sensörüne eşlik eden S pen yuvasına yer verilmiş.
Tabletin kalbinde ise, Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy yonga seti, 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri bulunacak. Samsung Galaxy Tab S9 serisinin 2023 ikinci yarısında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde görücüye çıkması bekleniyor. Galaxy Tab S9 serisi hakkında merak edilen tüm detayların yakında ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.