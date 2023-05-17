Galaxy Tab S9 Ultra tasarımı netleşti

Paylaşılan render görüntüleri, Tab S9 Ultra'nın 14,6 inç boyutlarında AMOLED ekran, öne bakan ikili kamera ve çentikli tasarımla önceki modelden çok da farklı olmayacağını doğruluyor. Cihazın arka bölümünde ise, bir adet LED flaş ve iki kamera sensörüne eşlik eden S pen yuvasına yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre Tab S9 Ultra, selefi ile aynı 326,4 x 208,6 x 5,5 mm boyutlara ve biraz daha ağır 737 gram ağırlığa sahip olacak. Bununla birlikte 45W hızlı şarj destekli 11.200mAh batarya ile eşleştirilen cihazın, IP68 sertifikası ve Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile kutudan çıkması bekleniyor.

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Tabletin kalbinde ise, Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy yonga seti, 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri bulunacak. Samsung Galaxy Tab S9 serisinin 2023 ikinci yarısında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde görücüye çıkması bekleniyor. Galaxy Tab S9 serisi hakkında merak edilen tüm detayların yakında ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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Galaxy Tab S9 Ultra render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı