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    Galaxy Tab S9 Ultra render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Samsung’un yeni amiral gemisi tableti Galaxy Tab S9 Ultra'nın render görüntüleri ortaya çıktı. Peki yeni tablet beraberinde neler getiriyor? İşte bildiklerimiz.
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    Galaxy Tab S9 Ultra render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy Tab S8 Ultra modelinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy Tab S9 Ultra'nın Galaxy S23 Ultra'yı geride bıraktığından söz etmiştik. Şimdi de Galaxy Tab S9 Ultra'nın tasarımını içeren render görüntüleri paylaşıldı. 

    Galaxy Tab S9 Ultra tasarımı netleşti

    Paylaşılan render görüntüleri, Tab S9 Ultra'nın 14,6 inç boyutlarında AMOLED ekran, öne bakan ikili kamera ve çentikli tasarımla önceki modelden çok da farklı olmayacağını doğruluyor. Cihazın arka bölümünde ise, bir adet LED flaş ve iki kamera sensörüne eşlik eden S pen yuvasına yer verilmiş. 

    Galaxy Tab S9 Ultra render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre Tab S9 Ultra, selefi ile aynı 326,4 x 208,6 x 5,5 mm boyutlara ve biraz daha ağır 737 gram ağırlığa sahip olacak. Bununla birlikte 45W hızlı şarj destekli 11.200mAh batarya ile eşleştirilen cihazın, IP68 sertifikası ve Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile kutudan çıkması bekleniyor.

    Tabletin kalbinde ise, Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy yonga seti, 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri bulunacak. Samsung Galaxy Tab S9 serisinin 2023 ikinci yarısında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde görücüye çıkması bekleniyor. Galaxy Tab S9 serisi hakkında merak edilen tüm detayların yakında ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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