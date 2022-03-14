Yeni sensörlü Galaxy Watch 5 serisi Ağustos ayında tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör

Samsung’un sevilen akıllı saat serisi Galaxy Watch, Ağustos 2021’de tanıtılan Galaxy Watch 4 ile Tizen işletim sistemini geride bırakıp Wear OS’a geçmişti. Sağlık ve fitness araçları ile Galaxy Watch 4 serisi oldukça beğenilmişti. Samsung, bu sene Ağustos ayında Galaxy Watch serisinin sonraki modelini duyurmayı planlıyor.

Galaxy Watch 5 vücut sıcaklığını ölçebilir

Akıllı saatlerdeki en önemli araçlar olan sensörler, yıllar geçtikçe artıyor. Samsung ve Apple’ın bir süredir akıllı saatlerine vücut sıcaklık ölçmesi için termometre eklemeye çalıştığı biliniyordu. Vücut hareketi, dışarı sıcaklık ve güneşten gelen ısıdan dolayı geliştirilmesi zor olan teknoloji, sonunda hazır olmuş olabilir. ETNews’dan gelen habere göre Samsung, COVID-19’un giyilebilir teknolojilere olan etkisinden dolayı Galaxy Watch 5’e termometre ekleyecek. Samsung’un akıllı saatlerindeki termometrenin detayları bilinmese de vücut sıcaklığının “mümkün olduğu kadar doğru” ölçüleceği belirtilmiş.

Termometreli Galaxy Buds da yolda olabilir

Ayrıca gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy Buds için kızılötesi bir termometre geliştirmiş durumda. Prototipi tamamlanan Galaxy Buds’ın çıkışı için Samsung kesin bir karar vermiş durumda değil ve potansiyel çıkış tarihlerini değerlendiriyor. Görünüşe göre Samsung, giyilebilir teknoloji cihazlarını sağlık ve fitness alanında geliştirmeye devam edecek. Galaxy Watch 5 serisinin Ağustos ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğine Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Galaxy Watch 5 serisi Ağustos ayında tanıtılacak