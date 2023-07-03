Samsung'un yeni akıllı saatleri onaylandı: İşte Galaxy Watch 6 modelleri

Galaxy Watch 6 model isimleri
Galaxy Watch 6 serisi tanıtımdan önce Google Play Console’da ortaya çıktı. Galaxy Watch 6 iki kasa boyutu seçeneği sunacak; 40 mm (SM-R930) ve 44 mm (SM-R940). Galaxy Watch 6 Classic, biraz daha büyük kasa boyutuyla gelecek; 43 mm (SM-R950) ve 47 mm (SM-R960). Yani, yeni Samsung saat modelleri şu şekilde olacak:
- Galaxy Watch 6 (40 mm): SM-R930
- Galaxy Watch 6 (44 mm): SM-R940
- Galaxy Watch 6 Classic (43 mm): SM-R950
- Galaxy Watch 6 Classic (47 mm): SM-R960
Bu, yeni bir bilgi değil ancak Google’dan da onaylanmış olması güzel oldu. Galaxy Watch 6 serisinin Galaxy Watch 4 serisinin tasarımını koruması bekleniyor. Biraz daha hız katacak Exynos W930 işlemci gelecek ve Wear OS 4 tabanlı One UI Watch 5 üzerinde çalışacak. Yeni modellerin pil kapasitesi yönünden Watch 5’e kıyasla önemli ölçüde iyileştirme sunması beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D