Samsung'un yeni akıllı saatleri onaylandı: İşte Galaxy Watch 6 modelleri

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni akıllı saatlerinin Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic olduğu uzun süredir biliniyor ancak Google Play Console veritabanında görülmesiyle birlikte saatlerin isimleri ve model numaraları da kesinleşmiş oldu.

Samsung Galaxy Watch 6'nın özellikleri sızdırıldı 1 hf. önce eklendi

Galaxy Watch 6 model isimleri

Galaxy Watch 6 serisi tanıtımdan önce Google Play Console’da ortaya çıktı. Galaxy Watch 6 iki kasa boyutu seçeneği sunacak; 40 mm (SM-R930) ve 44 mm (SM-R940). Galaxy Watch 6 Classic, biraz daha büyük kasa boyutuyla gelecek; 43 mm (SM-R950) ve 47 mm (SM-R960). Yani, yeni Samsung saat modelleri şu şekilde olacak:

Galaxy Watch 6 (40 mm) : SM-R930

: SM-R930 Galaxy Watch 6 (44 mm) : SM-R940

: SM-R940 Galaxy Watch 6 Classic (43 mm) : SM-R950

: SM-R950 Galaxy Watch 6 Classic (47 mm): SM-R960

Bu, yeni bir bilgi değil ancak Google’dan da onaylanmış olması güzel oldu. Galaxy Watch 6 serisinin Galaxy Watch 4 serisinin tasarımını koruması bekleniyor. Biraz daha hız katacak Exynos W930 işlemci gelecek ve Wear OS 4 tabanlı One UI Watch 5 üzerinde çalışacak. Yeni modellerin pil kapasitesi yönünden Watch 5’e kıyasla önemli ölçüde iyileştirme sunması beklenmiyor.

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Galaxy Watch 6 modelleri ve isimleri onaylandı