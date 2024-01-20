Galaxy Watch 7’de kullanılacak Exynos W940 detaylanıyor

Tam Boyutta Gör Akıllı saat pazarında önemli bir marka haline gelen Samsung, Galaxy Watch ailesini her yıl yeniliyor. Geçtiğimiz yıllarda tanıttığı Galaxy Watch 4’te Exynos W920 işlemcisine yer veren firma, Galaxy Watch 5’te de aynı işlemciyi kullanmıştı. Galaxy Watch 6 ailesinde ise Samsung, Exynos W920’nin hızlandırılmış versiyonu Exynos W930’a yer vermişti. Ancak iddialara göre Güney Koreli teknoloji devi, bu sene farklı bir hamle sergileyecek.

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Exynos W940 detaylanıyor: Exynos 5535’i temel alacak

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Watch 7 serisi, büyük ihtimalle Samsung’un Exynos W940 yonga setinden güç alacak. Peki Exynos W940 nasıl bir mimariye sahip olacak? Bahsi geçen çip setin detayları hala gizemini korusa da güvenilir bir mobil teknoloji kaynağı olan Roland Quandt, bu çip hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Quandt’a göre W940, şirket içerisinde Exynos 5535 olarak bilinen bir yongayı temel alacak.

Ayrıca Quandt, Samsung’un Exynos 5400 ve Exynos 6375 isimli iki yonga setinde üzerinde çalıştığını belirtti. Bu iki modelin de giyilebilir bir cihazda kullanılması muhtemel görünüyor. Samsung, bahsi geçen işlemcileri muhtemelen yılın ikinci yarısında tanıtacak.



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Galaxy Watch 7 serisinde kullanılacak yonga seti detaylanıyor