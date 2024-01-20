Galaxy Watch 7’de kullanılacak Exynos W940 detaylanıyor

Exynos W940 detaylanıyor: Exynos 5535’i temel alacak
Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Watch 7 serisi, büyük ihtimalle Samsung’un Exynos W940 yonga setinden güç alacak. Peki Exynos W940 nasıl bir mimariye sahip olacak? Bahsi geçen çip setin detayları hala gizemini korusa da güvenilir bir mobil teknoloji kaynağı olan Roland Quandt, bu çip hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Quandt’a göre W940, şirket içerisinde Exynos 5535 olarak bilinen bir yongayı temel alacak.
Ayrıca Quandt, Samsung’un Exynos 5400 ve Exynos 6375 isimli iki yonga setinde üzerinde çalıştığını belirtti. Bu iki modelin de giyilebilir bir cihazda kullanılması muhtemel görünüyor. Samsung, bahsi geçen işlemcileri muhtemelen yılın ikinci yarısında tanıtacak.
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.