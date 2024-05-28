Galaxy Watch 7 Ultra, iki kat yüksek pil ömrü sunabilir

100 saat kullanım süresi sunabilir
Gelen haberlere göre Galaxy Watch 7 Ultra, Watch 7 serisindeki diğer modellerden daha uzun pil ömrüne sahip olacak. 578 mAh pil ile gelmesi beklenen saatin 100 saat kullanım süresi sunacağı iddia ediliyor. Bu da tek şarj ile 4 günün üzerinde bir kullanım süresine tekabül ediyor. Kıyaslama açısından, Galaxy Watch 6 Classic ve Watch 5 Pro'nun sırasıyla 425 mAh ve 590 mAh pil kapasitesiyle 40 saat ve 80 saat pil ömrü sunduğunu belirtelim. Apple Watch Ultra 2'nin ise 564 mAh kapasiteyle 36 saatlik pil ömrü sunuyor.
Bataryadaki büyümenin dışında saatte kullanılacak yeni çipset de kullanım ömrünün artmasında büyük etken. Samsung'un yeni çipseti Exynos W1000'in 3nm süreciyle üretildiği ve önceki işlemciye göre %20 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Önceki nesil Exynos W930 ise 5nm sürecinde üretiliyor. Dolayısıyla daha gelişmiş üretim süreci, daha verimli ve daha az güç tüketen işlemcilerin üretilebilmesini sağlıyor.
Daha köşeli hatlara sahip olacak olan Galaxy Watch7 Ultra, üçüncü bir fiziksel düğme, daha büyük hoparlör, yeni sağlık sensörleri ve farklı kayış stiliyle 10 Temmuz’da Paris’te düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
16 Kişi Okuyor (0 Üye, 16 Misafir) 1 Masaüstü 15 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
837 kez okundu.
9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
akıllı saat, Samsung Galaxy Watch 7 Ultra ve