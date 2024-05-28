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    Galaxy Watch 7 Ultra, iki kat yüksek pil ömrü sunabilir

    Samsung'un yakında tanıtılacak akıllı saati Galaxy Watch 7 Ultra önceki nesle göre daha büyük pil ile daha uzun kullanım süresi sunabilir. Saatin tek şarj ile 100 saat çalışabileceği iddia ediliyor.
    Galaxy Watch 7 Ultra, iki kat yüksek pil ömrü sunabilir
    Samsung'un yakında tanıtılacak Galaxy Watch 7 serisinin üst modeli Galaxy Watch 7 Ultra'nın yeni tasarımı geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Yeni gelen bilgiye göre akıllı saat, önceki nesle göre daha büyük pil ile daha uzun bir kullanım süresi sunacak.

    100 saat kullanım süresi sunabilir

    Gelen haberlere göre Galaxy Watch 7 Ultra, Watch 7 serisindeki diğer modellerden daha uzun pil ömrüne sahip olacak. 578 mAh pil ile gelmesi beklenen saatin 100 saat kullanım süresi sunacağı iddia ediliyor. Bu da tek şarj ile 4 günün üzerinde bir kullanım süresine tekabül ediyor. Kıyaslama açısından, Galaxy Watch 6 Classic ve Watch 5 Pro'nun sırasıyla 425 mAh ve 590 mAh pil kapasitesiyle 40 saat ve 80 saat pil ömrü sunduğunu belirtelim. Apple Watch Ultra 2'nin ise 564 mAh kapasiteyle 36 saatlik pil ömrü sunuyor. 

    Bataryadaki büyümenin dışında saatte kullanılacak yeni çipset de kullanım ömrünün artmasında büyük etken. Samsung'un yeni çipseti Exynos W1000'in 3nm süreciyle üretildiği ve önceki işlemciye göre %20 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Önceki nesil Exynos W930 ise 5nm sürecinde üretiliyor. Dolayısıyla daha gelişmiş üretim süreci, daha verimli ve daha az güç tüketen işlemcilerin üretilebilmesini sağlıyor.

    Galaxy Watch 7 Ultra, iki kat yüksek pil ömrü sunabilir Tam Boyutta Gör
    Ek olarak, Galaxy Watch 7 Ultra'nın, Apple Watch Ultra'ya benzer şekilde suyun 100 metre altındaki basınca dayanabileceği belirtiliyor. Ancak cihazların çalışabileceği derinlik çok daha az. Apple Watch Ultra suyun 40 metre altında çalışabiliyor. Dolayısıyla Galaxy Watch 7 Ultra için de benzer bir değer söz konusu olabilir. 

    Daha köşeli hatlara sahip olacak olan Galaxy Watch7 Ultra, üçüncü bir fiziksel düğme, daha büyük hoparlör, yeni sağlık sensörleri ve farklı kayış stiliyle 10 Temmuz’da Paris’te düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    akıllı saat, Samsung Galaxy Watch 7 Ultra ve
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