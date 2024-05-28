Samsung'un yakında tanıtılacak Galaxy Watch 7 serisinin üst modeli Galaxy Watch 7 Ultra'nın yeni tasarımı geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Yeni gelen bilgiye göre akıllı saat, önceki nesle göre daha büyük pil ile daha uzun bir kullanım süresi sunacak.

100 saat kullanım süresi sunabilir

Gelen haberlere göre Galaxy Watch 7 Ultra, Watch 7 serisindeki diğer modellerden daha uzun pil ömrüne sahip olacak. 578 mAh pil ile gelmesi beklenen saatin 100 saat kullanım süresi sunacağı iddia ediliyor. Bu da tek şarj ile 4 günün üzerinde bir kullanım süresine tekabül ediyor. Kıyaslama açısından, Galaxy Watch 6 Classic ve Watch 5 Pro'nun sırasıyla 425 mAh ve 590 mAh pil kapasitesiyle 40 saat ve 80 saat pil ömrü sunduğunu belirtelim. Apple Watch Ultra 2'nin ise 564 mAh kapasiteyle 36 saatlik pil ömrü sunuyor.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra'nın tasarımı sızdırıldı 4 gün önce eklendi

Bataryadaki büyümenin dışında saatte kullanılacak yeni çipset de kullanım ömrünün artmasında büyük etken. Samsung'un yeni çipseti Exynos W1000'in 3nm süreciyle üretildiği ve önceki işlemciye göre %20 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Önceki nesil Exynos W930 ise 5nm sürecinde üretiliyor. Dolayısıyla daha gelişmiş üretim süreci, daha verimli ve daha az güç tüketen işlemcilerin üretilebilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Ek olarak, Galaxy Watch 7 Ultra'nın, Apple Watch Ultra'ya benzer şekilde suyun 100 metre altındaki basınca dayanabileceği belirtiliyor. Ancak cihazların çalışabileceği derinlik çok daha az. Apple Watch Ultra suyun 40 metre altında çalışabiliyor. Dolayısıyla Galaxy Watch 7 Ultra için de benzer bir değer söz konusu olabilir.

Daha köşeli hatlara sahip olacak olan Galaxy Watch7 Ultra, üçüncü bir fiziksel düğme, daha büyük hoparlör, yeni sağlık sensörleri ve farklı kayış stiliyle 10 Temmuz’da Paris’te düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılabilir.

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Galaxy Watch 7 Ultra, iki kat yüksek pil ömrü sunabilir