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    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch FE doğrulandı: Yakında geliyor

    Samsung Galaxy Watch FE, geçtiğimiz saatlerde resmen doğrulandı. Küresel pazarda satışa çıkacak akıllı saatin, Galaxy Watch 4'ü temel alacağı belirtiliyor. İşte detaylar...
    Galaxy Watch FE doğrulandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Samsung'un bir süredir Fan Edition (FE) ürün yelpazesini genişleteceği söyleniyor. Hatta yeni bir Galaxy Watch modelinin de yolda olduğu konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise, Android Headlines bazı şaşırtıcı bilgilere ulaştı. Galaxy Watch FE, sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı.

    Galaxy Watch FE doğrulandı

    Paylaşılan sızıntıya göre Samsung, Galaxy Watch FE modelini, ABD ve Kore de dahil olmak üzere küresel pazarda duyurmaya hazırlanıyor. Sızdırılan görüntüye baktığımızda, akıllı saatin ''SM-R866F, SM-R866U ve SM-R866N'' model numaralarına sahip olduğunu görüyoruz. Bu numaraları kontrol ettiğimizde ise, bunun Galaxy Watch 4 ile benzer olduğunu belirtelim.

    Galaxy Watch FE doğrulandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Son raporlara göre Galaxy Watch FE, yuvarlak şekli ve döner çerçevesiyle Galaxy Watch 4'ü temel alacak. Ayrıca Google WearOS ile desteklenmesi bekleniyor. Bu arada işin iyi tarafı, Galaxy Watch FE'nin tüm bu özellikleri daha düşük bir fiyata sunması bekleniyor. Ancak detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Hatırlamak gerekirse Galaxy Watch 4, ön yüzünde 1.4 inç boyutlarında AMOLED ekran ile tanıtıldı. Galaxy Watch 4, 361 mAh pil vealüminyum gövdeye sahip. Ayrıca 1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile desteklenen Exynos W920 platformundan güç alıyor. Sensör bölümünde ise, GPS, ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop, aktivite ölçer, kalp atış hızı sensörüne ek olarak EKG özelliği ve vücut yağ oranı ölçümü ve uyku,SpO2 ve stres seviyesi takibi yapabiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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