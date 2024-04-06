Galaxy Watch FE doğrulandı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Samsung'un bir süredir Fan Edition (FE) ürün yelpazesini genişleteceği söyleniyor. Hatta yeni bir Galaxy Watch modelinin de yolda olduğu konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise, Android Headlines bazı şaşırtıcı bilgilere ulaştı. Galaxy Watch FE, sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı.

Galaxy Watch FE doğrulandı

Paylaşılan sızıntıya göre Samsung, Galaxy Watch FE modelini, ABD ve Kore de dahil olmak üzere küresel pazarda duyurmaya hazırlanıyor. Sızdırılan görüntüye baktığımızda, akıllı saatin ''SM-R866F, SM-R866U ve SM-R866N'' model numaralarına sahip olduğunu görüyoruz. Bu numaraları kontrol ettiğimizde ise, bunun Galaxy Watch 4 ile benzer olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Son raporlara göre Galaxy Watch FE, yuvarlak şekli ve döner çerçevesiyle Galaxy Watch 4'ü temel alacak. Ayrıca Google WearOS ile desteklenmesi bekleniyor. Bu arada işin iyi tarafı, Galaxy Watch FE'nin tüm bu özellikleri daha düşük bir fiyata sunması bekleniyor. Ancak detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Hatırlamak gerekirse Galaxy Watch 4, ön yüzünde 1.4 inç boyutlarında AMOLED ekran ile tanıtıldı. Galaxy Watch 4, 361 mAh pil vealüminyum gövdeye sahip. Ayrıca 1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile desteklenen Exynos W920 platformundan güç alıyor. Sensör bölümünde ise, GPS, ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop, aktivite ölçer, kalp atış hızı sensörüne ek olarak EKG özelliği ve vücut yağ oranı ölçümü ve uyku,SpO2 ve stres seviyesi takibi yapabiliyor.

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