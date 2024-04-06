Galaxy Watch FE doğrulandı: Yakında geliyor

Galaxy Watch FE doğrulandı
Paylaşılan sızıntıya göre Samsung, Galaxy Watch FE modelini, ABD ve Kore de dahil olmak üzere küresel pazarda duyurmaya hazırlanıyor. Sızdırılan görüntüye baktığımızda, akıllı saatin ''SM-R866F, SM-R866U ve SM-R866N'' model numaralarına sahip olduğunu görüyoruz. Bu numaraları kontrol ettiğimizde ise, bunun Galaxy Watch 4 ile benzer olduğunu belirtelim.
Hatırlamak gerekirse Galaxy Watch 4, ön yüzünde 1.4 inç boyutlarında AMOLED ekran ile tanıtıldı. Galaxy Watch 4, 361 mAh pil vealüminyum gövdeye sahip. Ayrıca 1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile desteklenen Exynos W920 platformundan güç alıyor. Sensör bölümünde ise, GPS, ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop, aktivite ölçer, kalp atış hızı sensörüne ek olarak EKG özelliği ve vücut yağ oranı ölçümü ve uyku,SpO2 ve stres seviyesi takibi yapabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...