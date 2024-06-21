Galaxy Watch Ultra modeli kesin olarak geliyor

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Tam Boyutta Gör Apple Watch Ultra’nın rakibi çok yakında geliyor. Galaxy Watch 7 ile birlikte tanıtılacak Galaxy Watch Ultra, Samsung’un destek sitesinde listelendi.

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Galaxy Watch Ultra özellikleri (beklenen)

Samsung’un destek sitesine göre, ilk premium akıllı saat Galaxy Watch Ultra olarak tanıtılacak. Watch Ultra, 47 mm kasa boyutu, titanyum çerçeve, üç fiziksel düğme ve LTE bağlantısıyla gelecek. Saat, 3nm üretim sürecinden geçen 5 çekirdekli Exynos işlemci, 32GB depolama alanı ve 590 mAh bataryaya sahip olacak. 100 metre derinlikteki basınca kadar su geçirmez olacak.

Galaxy Watch Ultra, Wear OS 5 tabanlı One UI 6 Watch gelecek. One UI 6 Watch, kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları dahil olmak üzere Galaxy AI destekli özellikler, yeni saat yüzleri, enerji seviyesi, daha detaylı uyku analizi, antrenman rutinleri, çift kıstırma hareketi, daha hızlı yatay kaydırma, modlar ve rutinler uygulamasında daha fazla eylem getiriyor.

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