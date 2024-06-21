Galaxy Watch Ultra modeli kesin olarak geliyor

Galaxy Watch Ultra özellikleri (beklenen)
Samsung’un destek sitesine göre, ilk premium akıllı saat Galaxy Watch Ultra olarak tanıtılacak. Watch Ultra, 47 mm kasa boyutu, titanyum çerçeve, üç fiziksel düğme ve LTE bağlantısıyla gelecek. Saat, 3nm üretim sürecinden geçen 5 çekirdekli Exynos işlemci, 32GB depolama alanı ve 590 mAh bataryaya sahip olacak. 100 metre derinlikteki basınca kadar su geçirmez olacak.
Galaxy Watch Ultra, Wear OS 5 tabanlı One UI 6 Watch gelecek. One UI 6 Watch, kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları dahil olmak üzere Galaxy AI destekli özellikler, yeni saat yüzleri, enerji seviyesi, daha detaylı uyku analizi, antrenman rutinleri, çift kıstırma hareketi, daha hızlı yatay kaydırma, modlar ve rutinler uygulamasında daha fazla eylem getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.