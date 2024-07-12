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    Galaxy Watch Ultra, özelleştirilebilir hızlı düğmeyle geliyor

    Samsung'un ilk Ultra akıllı saatinin tasarımında dikkat çeken detaylardan biri de; turuncu düğme. Peki, Galaxy Watch Ultra ile ilk kez gördüğümüz bu düğme ne işe yarıyor?
    galaxy watch ultra hızlı düğme ne işe yarıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni ilk akıllı saatlerini yakın zamanda tanıttı. 10 Temmuz’da Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra olmak üzere iki farklı model gördük. Yeni saatlerden en dikkat çekeni şüphesiz seride ilk olan Ultra modeli. Apple Watch Ultra gibi dayanıklılığıyla öne çıkarılan saatte iki fiziksel düğmeye ek olarak turuncu renkte bir düğme bulunuyor. Peki, bu tuşun işlevleri neler?

    Galaxy Watch Ultra hızlı düğme işlevleri

    Galaxy Watch Ultra’da geri ve ana ekran tuşlarının arasına konumlandırılan üçüncü bir düğme bulunuyor. Samsung, buna hızlı düğme adını veriyor. Hızlı düğmenin temel amacı, ekrana bakmak veya dokunmatik kontrolleri kullanmak zorunda kalmadan antrenman başlatmanıza ve antrenmanları kontrol etmenize olanak sağlamak. Watch Ultra, aktif yaşam tarzı ve çok çeşitli sıcaklık ve ortamlar için tasarlandığından antrenmanları başlatmak için fiziksel bir düğmenin olması kullanışlı olabilir.

    Bu düğme aynı zamanda acil yardım sireni. Bu, Ultra modele özel olarak sunulan yeni bir güvenlik özelliği. Samsung, acil durum sireninin 86 desibele kadar ses çıkardığını söylüyor. Bu ses 180 metreye kadar duyulabiliyor. Hızlı düğmeye uzun basarak yarım sirenini etkinleştirebiliyorsunuz.

    Hızlı düğme, uygulama açma gibi başka işlemler için de kullanılabiliyor.

    Galaxy Watch Ultra fiyatı ne kadar?

    Galaxy Watch Ultra, titanyumdan oluşan sağlam yapısı, 3000 nit ekranı, gelişmiş BioActive sensörü, yeni 3nm Exynos W1000 işlemcisi, dayanıklı pil gücü ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Saatin Türkiye fiyatı 44.000 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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