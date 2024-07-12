Galaxy Watch Ultra, özelleştirilebilir hızlı düğmeyle geliyor

Galaxy Watch Ultra hızlı düğme işlevleri
Galaxy Watch Ultra’da geri ve ana ekran tuşlarının arasına konumlandırılan üçüncü bir düğme bulunuyor. Samsung, buna hızlı düğme adını veriyor. Hızlı düğmenin temel amacı, ekrana bakmak veya dokunmatik kontrolleri kullanmak zorunda kalmadan antrenman başlatmanıza ve antrenmanları kontrol etmenize olanak sağlamak. Watch Ultra, aktif yaşam tarzı ve çok çeşitli sıcaklık ve ortamlar için tasarlandığından antrenmanları başlatmak için fiziksel bir düğmenin olması kullanışlı olabilir.
Bu düğme aynı zamanda acil yardım sireni. Bu, Ultra modele özel olarak sunulan yeni bir güvenlik özelliği. Samsung, acil durum sireninin 86 desibele kadar ses çıkardığını söylüyor. Bu ses 180 metreye kadar duyulabiliyor. Hızlı düğmeye uzun basarak yarım sirenini etkinleştirebiliyorsunuz.
Hızlı düğme, uygulama açma gibi başka işlemler için de kullanılabiliyor.
Galaxy Watch Ultra fiyatı ne kadar?
Galaxy Watch Ultra, titanyumdan oluşan sağlam yapısı, 3000 nit ekranı, gelişmiş BioActive sensörü, yeni 3nm Exynos W1000 işlemcisi, dayanıklı pil gücü ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Saatin Türkiye fiyatı 44.000 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.