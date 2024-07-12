Galaxy Watch Ultra, özelleştirilebilir hızlı düğmeyle geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni ilk akıllı saatlerini yakın zamanda tanıttı. 10 Temmuz’da Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra olmak üzere iki farklı model gördük. Yeni saatlerden en dikkat çekeni şüphesiz seride ilk olan Ultra modeli. Apple Watch Ultra gibi dayanıklılığıyla öne çıkarılan saatte iki fiziksel düğmeye ek olarak turuncu renkte bir düğme bulunuyor. Peki, bu tuşun işlevleri neler?

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Galaxy Watch Ultra hızlı düğme işlevleri

Galaxy Watch Ultra’da geri ve ana ekran tuşlarının arasına konumlandırılan üçüncü bir düğme bulunuyor. Samsung, buna hızlı düğme adını veriyor. Hızlı düğmenin temel amacı, ekrana bakmak veya dokunmatik kontrolleri kullanmak zorunda kalmadan antrenman başlatmanıza ve antrenmanları kontrol etmenize olanak sağlamak. Watch Ultra, aktif yaşam tarzı ve çok çeşitli sıcaklık ve ortamlar için tasarlandığından antrenmanları başlatmak için fiziksel bir düğmenin olması kullanışlı olabilir.

Bu düğme aynı zamanda acil yardım sireni. Bu, Ultra modele özel olarak sunulan yeni bir güvenlik özelliği. Samsung, acil durum sireninin 86 desibele kadar ses çıkardığını söylüyor. Bu ses 180 metreye kadar duyulabiliyor. Hızlı düğmeye uzun basarak yarım sirenini etkinleştirebiliyorsunuz.

Hızlı düğme, uygulama açma gibi başka işlemler için de kullanılabiliyor.

Galaxy Watch Ultra fiyatı ne kadar?

Galaxy Watch Ultra, titanyumdan oluşan sağlam yapısı, 3000 nit ekranı, gelişmiş BioActive sensörü, yeni 3nm Exynos W1000 işlemcisi, dayanıklı pil gücü ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Saatin Türkiye fiyatı 44.000 TL.

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