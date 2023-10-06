Galaxy Z Flip 5'e yeni rakip: Oppo Find N3 Flip küresel pazara geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un hakim olduğu katlanabilir telefon pazarında rekabet her geçen gün artıyor. Öyle ki bu rekabete dahil olan Oppo, yeni telefonu Oppo Find N3 Flip ile ses getirmeyi başarmıştı. Bugünse Çinli üretici, cihazın çok yakında küresel pazara çıkacağını duyurdu. Peki Oppo Find N3 Flip neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı...

Oppo Find N3 küresel pazara geliyor

Oppo, bugün yayınladığı bir teaser görüntüsünde Find N3 Flip modelinin 12 Ekim'de Hindistan'da, sonrasında ise küresel pazarda çıkış yapacağını duyurdu. 12 Ekim‘de gerçekleşecek bu lansmandan sonra cihaz tüm ülkelerde satışa çıkacak. Peki Galaxy Z Flip 5'e rakip olacak telefon neler sunuyor? Gelin özelliklerine göz atalım...

Oppo Find N3 özellikleri

Oppo Find N3 Flip, kapak ekranında bulunan üçlü kamera kurulumu ile pazarda bir ilk olma niteliği taşıyor. Bu bölümde Hasselblad imzalı 50MP birincil (OIS), 32MP telefoto ve 48MP ultra geniş sensörlerine sahip olan telefona, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP ön kamera eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun ön bölümünde 6,8 inç boyutlarında LTPO AMOLED panel mevcut. Ayrıca bu panelin FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunduğunu belirtmekte fayda var. Kapak ekranı ise 3,26 inç boyutlarında ve 720x382 piksel çözünürlüğe sahip.

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Oppo Find N3 Flip, MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9200 tarafından destekleniyor. Kutusundan ise 12GB RAM ve Android 13 ile çıkan telefon, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneğine sahip. Cihazın diğer özellikleri arasında ana monte edilmiş parmak izi tarayıcı, stereo hoparlörler, NFC ve 44W kablolu şarjlı 4.300 mAh pil yer alıyor. Buna ek olarak, Oppo Find N3 Flip, 940 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.

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Galaxy Z Flip 5 rakibi: Oppo Find N3 Flip küresel pazara geliyor