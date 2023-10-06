Galaxy Z Flip 5'e yeni rakip: Oppo Find N3 Flip küresel pazara geliyor

Oppo Find N3 küresel pazara geliyor
Oppo, bugün yayınladığı bir teaser görüntüsünde Find N3 Flip modelinin 12 Ekim'de Hindistan'da, sonrasında ise küresel pazarda çıkış yapacağını duyurdu. 12 Ekim‘de gerçekleşecek bu lansmandan sonra cihaz tüm ülkelerde satışa çıkacak. Peki Galaxy Z Flip 5'e rakip olacak telefon neler sunuyor? Gelin özelliklerine göz atalım...
Oppo Find N3 özellikleri
Oppo Find N3 Flip, kapak ekranında bulunan üçlü kamera kurulumu ile pazarda bir ilk olma niteliği taşıyor. Bu bölümde Hasselblad imzalı 50MP birincil (OIS), 32MP telefoto ve 48MP ultra geniş sensörlerine sahip olan telefona, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP ön kamera eşlik ediyor.
Oppo Find N3 Flip, MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9200 tarafından destekleniyor. Kutusundan ise 12GB RAM ve Android 13 ile çıkan telefon, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneğine sahip. Cihazın diğer özellikleri arasında ana monte edilmiş parmak izi tarayıcı, stereo hoparlörler, NFC ve 44W kablolu şarjlı 4.300 mAh pil yer alıyor. Buna ek olarak, Oppo Find N3 Flip, 940 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.