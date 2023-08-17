Tam Boyutta Gör Galaxy Z Flip 5’in kamerası fotoğraf ve video kalitesi olarak Z Flip 4 modelinden daha iyi ancak önemli bir geliştirme getirmedi. Ancak, Samsung, gelecek yıl Galaxy Z Flip 6 ile kameraya büyük değişiklik getirmeyi planlıyor. Hatta şimdiden testlere başladı.

Samsung, 440MP’lik kamera üzerinde çalışıyor olabilir! 6 sa. önce eklendi

Galaxy Z Flip 6, 50MP ana kamerayla gelebilir

GalaxyClub’a göre, Galaxy Z Flip 6 şu anda test aşamasında ve prototiplerde 50MP ana kamera bulunuyor. Galaxy Z Flip 5’te 12MP ana kamera bulunduğundan önemli bir gelişme. Yeni 50MP kameranın sensörü hakkında bir detay paylaşılmadı. Galaxy S23 ve S23 Plus’ta kullanılan 50MP kameranın olabileceği yönünde tahminler var.

Galaxy Z Flip 6’nın gelişmiş selfie kamera ve ultra geniş açılı kamera ile gelip gelmeyeceği henüz belli değil. İşlemci tarafında, Galaxy Z Fold 6 ile birlikte Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelecek olması olası. Yazılım yönünde, Android 14 tabanlı One UI 6 ile çıkacaktır. Pil kapasitesinin de artması beklentiler arasında.

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Galaxy Z Flip 6, beklenen kamera yükseltmesi ile gelecek