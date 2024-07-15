Galaxy Z Flip 6’nın Doraemon Özel Sürümü tanıtıldı

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Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition ön siparişe açıldı

Samsung, geçtiğimiz saatlerde Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition’ı Hong Kong’ta ön siparişe açtı. Yalnızca 800 adet üretilen bu telefonun fiyatı yaklaşık 1370$ olarak belirlenmiş. Telefonu satın alanlar, Doraemon tasarımlı telefon standına ve telefon kabına da sahip oluyor. Son yıllarda Galaxy Z Flip için birçok farklı özel sürüm yayınlayan Güney Koreli firma, Z Flip 6’nın ilk özel sürümü için popüler bir anime ve manga markası ile anlaşmış.

Tam Boyutta Gör Tasarım olarak Doraemon markasından izler taşıyan telefon, yazılım tarafında da özel olarak tasarlanmış. Galaxy Z Flip 6’nın bu sürümü, içerisinde özel Doraemon teması, kilit ekranı, uygulama ikonları gibi özellikler de sunuyor. Sayılı olarak üretilen bu sürüme ön sipariş veren kullanıcılar; Doraemon temalı bez çanta, 65W USB PD şarj aleti ve 1 yıllık Samsung Care+ üyeliğine sahip olabiliyor. Samsung’un önümüzdeki yıl içerisinde farklı Galaxy Z Flip 6 sürümleri tanıtması bekleniyor.

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Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition tanıtıldı