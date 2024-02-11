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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Flip 6'nın pil kapasitesi sızdı: kullanıcıları üzebilir

    Temmuz ayında tanıtılacak Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 modelleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Galaxy Z Flip 6 ise, pil kapasitesi, kapak ekranı ve kamera konusunda kayda değer yenilikler sunacak.
    Galaxy Z Flip 6'nın pil kapasitesi sızdı! Kullanıcıları üzebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz Temmuz ayında vitrine çıkan Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5'in halefi üzerinde çalışmalara başladı. Öyle ki şimdiden Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serisinin ayak seslerini duymaya başladık. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Z Flip 6'nın bir özelliği daha ortaya çıktı. İşte tüm bildiklerimiz...

    Pil ve ekran boyutları artıyor

    Bildiğiniz gibi günümüzde çoğu kullanıcı, pil kapasitesi ve dayanıklılık sorunları nedeniyle katlanabilir telefonlara sıcak bakmıyor. Bu sorun, yatay katlanabilir modellerde kısmen çözülmüş olsa da, Z Flip benzeri cihazların daha kısıtlı pil kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ise, kıvrımın her iki ucunda iki ayrı pil kullanılması.

    Son raporlar ise, Galaxy Z Flip 6'nın sırasıyla 1.097mAh ve 2.790mAh pil kapastesine sahip olacağını gösteriyor. Böylece toplam kapasite 3.900mAh'a ulaşmış olacak. Ufak bir kıyaslama yaparsak, Galaxy Z Flip 5'in yaklaşık 3.700mAh pil paketi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da yüzde 8'lik bir artışa işaret ediyor. 

    Bildiğiniz gibi daha önceki raporlar, yeni nesil katlanabilir telefonların özellikle tasarıma yoğunlaşacağını bizlere gösterdi. Hatta Samsung'un daha kompakt ve dayanıklı bir tasarıma yönelebileceği konuşuluyor. Galaxy Z Flip 6 ise, selefinden daha büyük 3,9 inç kapak ekranına sahip olacak. 

    Bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde olacak. Akıllı telefonun Galaxy Z Flip 5’te bulunan 12MP kameraya kıyasla 50MP ana sensöre sahip olacağı belirtildi. Bu ve yardımcı sensörlerin detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak Galaxy S24 ve S24 Plus’ta kullanılan 50MP kameranın olabileceği yönünde tahminler var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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