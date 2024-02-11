Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz Temmuz ayında vitrine çıkan Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5'in halefi üzerinde çalışmalara başladı. Öyle ki şimdiden Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serisinin ayak seslerini duymaya başladık. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Z Flip 6'nın bir özelliği daha ortaya çıktı. İşte tüm bildiklerimiz...

Pil ve ekran boyutları artıyor

Bildiğiniz gibi günümüzde çoğu kullanıcı, pil kapasitesi ve dayanıklılık sorunları nedeniyle katlanabilir telefonlara sıcak bakmıyor. Bu sorun, yatay katlanabilir modellerde kısmen çözülmüş olsa da, Z Flip benzeri cihazların daha kısıtlı pil kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ise, kıvrımın her iki ucunda iki ayrı pil kullanılması.

Son raporlar ise, Galaxy Z Flip 6'nın sırasıyla 1.097mAh ve 2.790mAh pil kapastesine sahip olacağını gösteriyor. Böylece toplam kapasite 3.900mAh'a ulaşmış olacak. Ufak bir kıyaslama yaparsak, Galaxy Z Flip 5'in yaklaşık 3.700mAh pil paketi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da yüzde 8'lik bir artışa işaret ediyor.

Bildiğiniz gibi daha önceki raporlar, yeni nesil katlanabilir telefonların özellikle tasarıma yoğunlaşacağını bizlere gösterdi. Hatta Samsung'un daha kompakt ve dayanıklı bir tasarıma yönelebileceği konuşuluyor. Galaxy Z Flip 6 ise, selefinden daha büyük 3,9 inç kapak ekranına sahip olacak.

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Bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde olacak. Akıllı telefonun Galaxy Z Flip 5’te bulunan 12MP kameraya kıyasla 50MP ana sensöre sahip olacağı belirtildi. Bu ve yardımcı sensörlerin detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak Galaxy S24 ve S24 Plus’ta kullanılan 50MP kameranın olabileceği yönünde tahminler var.

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Galaxy Z Flip 6'nın pil kapasitesi sızdı! Kullanıcıları üzebilir