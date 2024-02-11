Galaxy Z Flip 6'nın pil kapasitesi sızdı: kullanıcıları üzebilir

Pil ve ekran boyutları artıyor
Bildiğiniz gibi günümüzde çoğu kullanıcı, pil kapasitesi ve dayanıklılık sorunları nedeniyle katlanabilir telefonlara sıcak bakmıyor. Bu sorun, yatay katlanabilir modellerde kısmen çözülmüş olsa da, Z Flip benzeri cihazların daha kısıtlı pil kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ise, kıvrımın her iki ucunda iki ayrı pil kullanılması.
Son raporlar ise, Galaxy Z Flip 6'nın sırasıyla 1.097mAh ve 2.790mAh pil kapastesine sahip olacağını gösteriyor. Böylece toplam kapasite 3.900mAh'a ulaşmış olacak. Ufak bir kıyaslama yaparsak, Galaxy Z Flip 5'in yaklaşık 3.700mAh pil paketi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da yüzde 8'lik bir artışa işaret ediyor.
Bildiğiniz gibi daha önceki raporlar, yeni nesil katlanabilir telefonların özellikle tasarıma yoğunlaşacağını bizlere gösterdi. Hatta Samsung'un daha kompakt ve dayanıklı bir tasarıma yönelebileceği konuşuluyor. Galaxy Z Flip 6 ise, selefinden daha büyük 3,9 inç kapak ekranına sahip olacak.
Bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde olacak. Akıllı telefonun Galaxy Z Flip 5’te bulunan 12MP kameraya kıyasla 50MP ana sensöre sahip olacağı belirtildi. Bu ve yardımcı sensörlerin detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak Galaxy S24 ve S24 Plus’ta kullanılan 50MP kameranın olabileceği yönünde tahminler var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.