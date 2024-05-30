Galaxy Z Fold 6 performans testinde görüntülendi: Neler sunuyor?

- Galaxy Z Fold 6 performans testinde görüntülendi
- Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 beklenen özellikler
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Galaxy Z Fold 6 performans testinde görüntülendi
Samsung Galaxy Z Fold 6'nın çeşitli benchmark sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Daha önce, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili ABD modeline (SM-F956U) ait sonuçlar görülmüştü. Şimdi ise Geekbench veritabanında, Avrupa modeli (SM-F956B) için yapılan bir test sonucu yer aldı ve bu modelin de Snapdragon işlemci kullandığı doğrulandı.
Ayrıca Geekbench listesi, akıllı telefonun 12GB RAM'e sahip olduğunu gösteriyor. Peki Z Fold5 modelinde olduğu gibi tek RAM seçeneği mi olacak? Şu ana kadar 16GB'lık bir modelin varlığına dair bir kanıt yok. Ancak, daha uygun fiyatlı Z Fold FE'nin de 12GB RAM sunması bekleniyor, bu nedenle premium modelde daha yüksek bir kapasiteye ihtiyaç duyulabilir.
Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 beklenen özellikler
Daha önce raporlara göre Galaxy Z Fold 6'nın daha az ekran kırışıklığı ve kamera bölümünde 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Ön yüzünde ise, 4 MP, f/1.8 ekran altı ve 10MP selfie sensörleri eşlik edecek.
Galaxy Z Flip 6 ise, daha önce sürümlere benzer şekilde Snapdragon 8 Gen 3 çipsetiyle gelecek. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneğine sahip olması beklenen cihaz, 3.9 inçlik daha büyük kapak ekranına ve 4000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olacak. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Z Flip 5, 12MP kamera sensörüne sahipti. Galaxy Z Flip 6’da bulunan kamera sensörünün ise 50MP çözünürlüğe, f/1.8 diyafram açıklığına, 5.4mm odak uzaklığına, EIS ve OIS teknolojilerine sahip olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.