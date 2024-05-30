Galaxy Z Fold 6 performans testinde görüntülendi: Neler sunuyor?

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Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın önümüzdeki Temmuz ayında tanıtacağı konuşuluyor. Bu bağlamda her iki cihaz için heyecanlı bekleyiş sürerken, bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Bunlardan en merak edileni ise akıllı telefonlara güç verecek platform oldu diyebiliriz. Şimdi Galaxy Z Fold 6'nın Avrupa sürümü, Geekbench testlerinde görünmeye başladı.

Galaxy Z Fold 6 performans testinde görüntülendi

Samsung Galaxy Z Fold 6'nın çeşitli benchmark sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Daha önce, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili ABD modeline (SM-F956U) ait sonuçlar görülmüştü. Şimdi ise Geekbench veritabanında, Avrupa modeli (SM-F956B) için yapılan bir test sonucu yer aldı ve bu modelin de Snapdragon işlemci kullandığı doğrulandı.

Tam Boyutta Gör Sızıntılar, daha uygun fiyatlı Galaxy Z Fold FE modelinin Snapdragon ve Exynos işlemcilerin bir karışımını kullanacağını öne sürüyordu. Ancak, The Elec'in bir raporuna göre, amiral gemisi Galaxy Z Fold6 modeli dünya genelinde sadece Snapdragon işlemci ile sunulacak. Geekbench test sonuçları da bu iddiayı destekliyor.

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Ayrıca Geekbench listesi, akıllı telefonun 12GB RAM'e sahip olduğunu gösteriyor. Peki Z Fold5 modelinde olduğu gibi tek RAM seçeneği mi olacak? Şu ana kadar 16GB'lık bir modelin varlığına dair bir kanıt yok. Ancak, daha uygun fiyatlı Z Fold FE'nin de 12GB RAM sunması bekleniyor, bu nedenle premium modelde daha yüksek bir kapasiteye ihtiyaç duyulabilir.

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 beklenen özellikler

Daha önce raporlara göre Galaxy Z Fold 6'nın daha az ekran kırışıklığı ve kamera bölümünde 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Ön yüzünde ise, 4 MP, f/1.8 ekran altı ve 10MP selfie sensörleri eşlik edecek.

Galaxy Z Flip 6 ise, daha önce sürümlere benzer şekilde Snapdragon 8 Gen 3 çipsetiyle gelecek. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneğine sahip olması beklenen cihaz, 3.9 inçlik daha büyük kapak ekranına ve 4000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olacak. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Z Flip 5, 12MP kamera sensörüne sahipti. Galaxy Z Flip 6’da bulunan kamera sensörünün ise 50MP çözünürlüğe, f/1.8 diyafram açıklığına, 5.4mm odak uzaklığına, EIS ve OIS teknolojilerine sahip olacağı söyleniyor.

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Galaxy Z Fold 6 performans testinde görüntülendi: Neler sunuyor?