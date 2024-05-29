Samsung Galaxy Watch Ultra resmen doğrulandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki Temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Watch 7 serisini duyurması bekleniyor. Ancak bu yıl, daha önceki modellerden farklı olarak seriye sürpriz bir Ultra sürümü eklenecek. Doğrudan Apple Watch Ultra'ya rakip olacak Galaxy Watch Ultra, geçtiğimiz saatlerde doğrulandı.

Galaxy Watch Ultra artık resmi

Kaçıranlar için daha önce Samsung'un Apple Watch Ultra 2 ile doğrudan rekabet edecek Galaxy Watch X veya Galaxy Watch 7 Ultra üzerinde çalıştığı paylaşılmıştı. Ancak görünen o ki bu iki isim de kullanılmayacak. Amiral gemisi model, BAE'ye bağlı TDRA sertifika sitesinde Galaxy Watch Ultra adıyla doğrulandı.

Bu belgelere göre Galaxy Watch Ultra, SM-L705F model numarası ile hücresel bağlantı ve 10W hızlı şarj desteğine sahip. Bunun Galaxy Watch 6 serisinin şarj hızıyla aynı olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla şarj hızları boyutlar arasında değişkenlik gösterebilir.

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch Ultra'nın yuvarlak 1,5 inç ekranlı ve döner çerçeveli bir mat kasa tasarımına sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca sağ kenarda üç düğme ve sol kenarda büyük bir hoparlör ızgarası bulunacak. Bunun yanında Exynos W1000 işlemci, 100m suya dayanıklılık, 578 mAh pil ve 100 saatlik pil ömrü sunacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy Watch X geliyor 1 gün önce eklendi

Peki Galaxy Watch Ultra’nın fiyatı ne kadar olacak? Mevcut söylentilere göre, 500 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Diğer tarafta Apple Watch Ultra 2'nin 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.