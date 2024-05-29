Samsung Galaxy Watch Ultra resmen doğrulandı

Galaxy Watch Ultra artık resmi
Kaçıranlar için daha önce Samsung'un Apple Watch Ultra 2 ile doğrudan rekabet edecek Galaxy Watch X veya Galaxy Watch 7 Ultra üzerinde çalıştığı paylaşılmıştı. Ancak görünen o ki bu iki isim de kullanılmayacak. Amiral gemisi model, BAE'ye bağlı TDRA sertifika sitesinde Galaxy Watch Ultra adıyla doğrulandı.
Bu belgelere göre Galaxy Watch Ultra, SM-L705F model numarası ile hücresel bağlantı ve 10W hızlı şarj desteğine sahip. Bunun Galaxy Watch 6 serisinin şarj hızıyla aynı olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla şarj hızları boyutlar arasında değişkenlik gösterebilir.
Peki Galaxy Watch Ultra’nın fiyatı ne kadar olacak? Mevcut söylentilere göre, 500 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Diğer tarafta Apple Watch Ultra 2'nin 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.