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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch Ultra resmen doğrulandı

    Apple Watch Ultra'ya rakip olması beklenen Galaxy Watch Ultra, geçtiğimiz saatlerde doğrulandı. Peki serinin amiral gemisi modeli neler sunacak? İşte bildiklerimiz...
    Samsung Galaxy Watch Ultra resmen doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un önümüzdeki Temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Watch 7 serisini duyurması bekleniyor. Ancak bu yıl, daha önceki modellerden farklı olarak seriye sürpriz bir Ultra sürümü eklenecek. Doğrudan Apple Watch Ultra'ya rakip olacak Galaxy Watch Ultra, geçtiğimiz saatlerde doğrulandı. 

    Galaxy Watch Ultra artık resmi

    Kaçıranlar için daha önce Samsung'un Apple Watch Ultra 2 ile doğrudan rekabet edecek Galaxy Watch X veya Galaxy Watch 7 Ultra üzerinde çalıştığı paylaşılmıştı. Ancak görünen o ki bu iki isim de kullanılmayacak. Amiral gemisi model, BAE'ye bağlı TDRA sertifika sitesinde Galaxy Watch Ultra adıyla doğrulandı.

    Bu belgelere göre Galaxy Watch Ultra, SM-L705F model numarası ile hücresel bağlantı ve 10W hızlı şarj desteğine sahip. Bunun Galaxy Watch 6 serisinin şarj hızıyla aynı olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla şarj hızları boyutlar arasında değişkenlik gösterebilir.

    Samsung Galaxy Watch Ultra resmen doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch Ultra'nın yuvarlak 1,5 inç ekranlı ve döner çerçeveli bir mat kasa tasarımına sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca sağ kenarda üç düğme ve sol kenarda büyük bir hoparlör ızgarası bulunacak. Bunun yanında Exynos W1000 işlemci, 100m suya dayanıklılık, 578 mAh pil ve 100 saatlik pil ömrü sunacağı belirtiliyor.

    Peki Galaxy Watch Ultra’nın fiyatı ne kadar olacak? Mevcut söylentilere göre, 500 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Diğer tarafta Apple Watch Ultra 2'nin 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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