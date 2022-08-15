Samsung Galaxy Z Fold 4'ün görev çubuğu diğer Fold modellerine de gelecek

Samsung’un kullanım verimliliğine odaklandığı yeni katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Fold 4 önemli bir detay ile gündeme gelmişti. Kullanıcı arayüzünde yer alan görev çubuğu bileşeni diğer modellere de gelecek.

Samsung Galaxy Z Fold serisine müjde

Samsung Galaxy Z Fold 4 katlanabilir telefon modelinde yer alan alt görev çubuğu aslında DeX arayüzünden miras alınmış. Önceki versiyonda sağ menü tuşları bulunuyor ancak kısayollar yer almıyordu. Normalde DeX arayüzü akıllı telefonlarda sadece harici ekranlara yansıtıldığında aktif hale geliyor ancak Samsung tabletlerde doğrudan kullanıma açık olup Fold cihazlarda olmaması biraz hayal kırıklığı olmuştu.

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Yeni bileşen ile artık kısayollar da doğrudan alt kısımda yerini alıyor. Ayrıca sol kısımda da uygulama menüsüne erişim tuşu bulunuyor. Kaynaklar Android 12 L tabanlı One UI 4.1.1 sürümünde bulunan bu bileşenin yıl sonuna kadar diğer Galaxy Z Fold cihazlarına da geleceğini belirtiyor. Böylece kullanım tarafında önemli bir avantaj sunulacak. Henüz One UI 4.1.1 için net bir tarih mevcut değil.

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