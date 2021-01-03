Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Game of Thrones bitince HBO'nun seyirci sayısı fena düştü

    Game of Thrones sona erince HBO'nun seyirci sayısı büyük oranda düştü. Kanal yetişkin seyirci kitlesinin yarısından fazlasını kaybetti.
    1 hf.
    6,3b
    1
    29
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    Game of Thrones bitince HBO'nun seyirci sayısı fena düştü
    Tam Boyutta Gör

    ABD'nin popüler paralı televizyon kanalı HBO, Game of Thrones sonrası dönemde seyirci kitlesinin önemli bir kısmını kaybetti. Variety'de yer alan rapora göre, kanalın 18-49 yaş aralığındaki yetişkin seyirci kitlesi 2020 yılında %50'den fazla düştü. Paralı/Premium kanallar arasında en büyük düşüşün HBO'da görüldüğü belirtildi.

    Game of Thrones televizyon tarihinin belki de en popüler yapımlarından birisi olmayı başarmıştı. Dizi bitince HBO'nun seyirci sayısının düşmesi elbette normal olarak değerlendirilebilir. Ancak burada HBO'nun, Game of Thrones'un yerine herhangi bir şey koyamaması da dikkat çekiyor. HBO, GoT sonrası dönem için biraz hazırlıksız yakalanmış gibi.

    Ayrıca Bkz. "HBO, Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor"

    Final sezonu büyük tepkiler toplamış olsa da Game of Thrones hala tüm dünyada büyük bir marka halinde. Warner Bros bu nedenle HBO Max servisine birden fazla yeni Game of Thrones dizisi getirmeyi planlıyor. Önümüzdeki yıl yayınlanacak olan House of the Dragon dizisinden sonra da yeni spin-off'ların geleceği yönünde sinyaller verilmişti.



    https://variety.com/2020/tv/news/network-ratings-2020-top-channels-fox-news-cnn-msnbc-cbs-1234866801/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Shainx (Bekir Sayı) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    The Last Jedi'ı sevmek, son sezonu sevmekten 5 kat daha mantıklı. Daha büyük çakılış görmedim ben. Lost, Dexter, Yeni Star Wars Üçlemesi falan hikaye. Game Of Thrones kadar çakılan bir film ya da dizi olamaz ve olmayacak. Sezon 5'ten beri hatalar vardı ama görmezden gelinebilir haldeydi, Sezon 7'de görmezden gelinemeyen hatalar başladı. Son sezonda ise hata zaten sezonun bütünü. Oyuncular bile oynadıkları dizi daha final yapmadan eleştirip, beğenmezken siz neden beğendiniz anlayamıyorum... Ancak bu kadar kötü bitirilebilirlerdi. Beğenen varsa ya sadece eğlenmek için izlemiştir ya da dizinin iflah olmaz, akılsız bir fanatiğidir.
    The Last Jedi'ı sevmek, son sezonu sevmekten 5 kat daha mantıklı. Daha büyük çakılış görmedim ben. Lost, Dexter, Yeni Star Wars Üçlemesi falan hikaye. Game Of T...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ankaland (mehmet yok) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) 1BilimAdamı
    nesi iyiydi, tığ ile devasa bir orduyu yenmenin nesi iyiydi.. tüm ordular birleşiyor yenemiyor 12 yaşında küçük bir kız küçük bir tığ ile tüm orduyu yok ediyor.. dünyayı kurtaran adamın kızı..
    nesi iyiydi, tığ ile devasa bir orduyu yenmenin nesi iyiydi.. tüm ordular birleşiyor yenemiyor 12 yaşında küçük bir kız küçük bir tığ ile tüm orduyu yok ediyor....
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ziyan82 (ismail ziyan82) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kitap olmayınca ellerine yüzlerine bulaştırdılar rr martin siz anca bu kadar olur sen gel 7 sezon gümbür gümbür gelen diziyi sıçıp batır
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Vikings de bitse de gitsek modunda bu sezon. Hatta aslında geçen ene bitmeliydi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    konsar (konsar konsar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Acaba GOT oncesı veya sonrası tarzı bır film gelebılır mi? Pandemıden sonra efsane olur bence. Gise hasılatında ılk 5 girer kesin tum zamanların.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Lost gibi getirdiler, getirdiler sona yaklaştıkça saçmalamaya başladılar ve en son da içine ederek final yaptılar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AnadoluEfes 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizde HBO yok olmamasına rağmen Türkiyenin yarısından çoğu izlemiştir bu diziyi diğer ülkeler içinde geçerli eğer bütün dünyada HBO olsa ve herkes burdan izlemiş olsaydı torrent siteler vs. olmasa sanırım HBO rekor kırmış olurdu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AirSupport (SK ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı kadro son 2 sezonu baştan çeksinler izlenir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cem_23 (Cem Bahar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Game of Thrones gibi bir şahaseri berbat etmekte ayrı bir yetenek. GoT gibi bir dizi bir daha gelir mi bilinmez ama bir daha yeniden çekilse tekrardan o kitlenin izleyeceğini tahmin edebiliyorum. Şuan sanırım HBO'nun göz bebeği en çok izlenenlerin başında Westworld geliyor. Severek takip ediyorum ve umarım onu da berbat etmezler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    addidas_85 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Beter olsunlar, sırf aç gözlülükleri yüzünden berbat ettiler diziyi. Neymiş efendim devamını çekeceklermiş, bunu yapmak için dizinin içine etmeye ne gerek vardı. İlk sezondan son sezona kadar bütün bölümleri izledim ama final hariç, çünkü gerek bile duymadım. Sundukları diziler böyle devam ettiği sürece kim ne yapsın? Dönüp de neden dizi izleyim ve bu kadar zamanımı buna bağlayım? Adam gibi bir son yapın ki bir iz bırakan bende.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Son sezona iyi diyen de ne bileyim.



    Esasında kitaba göre değerlendirilirse dördüncü sezonda başlamıştı saçmalıklar. Benim için ilk beş sezon iyiydi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Fena düştü" ifadesinin bir makale başlığında kullanılması pek uygun değil. "Oldukça, gözle görülür" gibi ifadeler kullanılması daha uygun.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SilentHunterHD 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Biyturs_OnSr
    ben bir sıkıntı görmüyorum. halk diline yakın bir dil kullanılmış.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir kaç bölüm izledim diziyi beğenmedim.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuzgun_ (Tiryaki ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) joven
    hani derler ya renkler ve zevkler meselesi...

    Ama birader sen bu diziyi beğenmediysen hangi diziyi beğeniyorsun ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Abdülhak Hamit Tarhan ilk kez +728 2 Mr. Jingles 5. kez +487 3 Holk ilk kez +353
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6323 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    hbo, game of thrones ve
    2 etiket daha house of the dragon Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Vatikan aşılama çalışmalarının başlayacağını duyurdu 6 gün Xiaomi'nin çevreyi koruma çağrısı yanıtsız kaldı: Herkes şarj cihazlı Mi 11 satın alıyor 6 gün Exxen, 3 günde 500 bin üyeyi geçti 6 gün Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind 6 gün Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'daki en popüler kişi oldu 6 gün İki farklı katlanabilir iPhone modeli, dahili dayanıklılık testlerini geçti 6 gün Windows işletim sistemlerinin popülerlik oranları belli oldu 6 gün Samsung Galaxy Buds Pro kutusuyla birlikte görüntülendi 6 gün Tesla, 2020'de yarım milyon araç üretti: Pandemiye rağmen kendi rekorunu kırdı 6 gün LG, CES 2021'de "bükülebilir" OLED oyun monitörünü tanıtacak 6 gün ASELSAN'ın küp uydusu SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak 6 gün Google Pixel 5a çalışır vaziyette görüntülendi 6 gün Söylentiye göre Netflix, The Elder Scrolls dizisi hazırlıyor 6 gün Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanı bir arada 1 hf. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom 21 Ocak'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. Brave tarayıcısı Apple M1 ile uyumlu 1 hf. The Office dizisinden daha önce hiç gösterilmeyen bir sahne yayınlandı 1 hf. Huawei yasağı devam ederse Ericsson İsveç’ten çıkacak 1 hf. Susuzluğa karşı verilen mücadelede, yeraltı barajları önemli avantajlar sağlayabilir 1 hf. Çin uzayda vites yükseltiyor: Dev uzay istasyonu 2021'de fırlatılacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Game of Thrones bitince HBO'nun seyirci sayısı fena düştü Sonraki Havuzlardaki yabancı cisimleri toplayabilen robot geliştirildi 1 hf. AMD yeniden 16 çekirdekli Ryzen Threadripper sunabilir 1 hf. Nvidia RTX 3080 Super ve RTX 3070 Super hazırlığında 1 hf. AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir 1 hf. İlaç depolayabilen ve ışık enerjisiyle ilaçların aktivasyonunu sağlayan implant geliştirildi 1 hf. 37 yıllık efsane kulaklık Koss Porta Pro Classic - İnceleme 1 hf. Gelecek geldi: Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmete başladı 1 hf. Haftalık Dizi Önerisi 08: The Midnight Gospel 1 hf. Efsane tarih oluyor: Windows XP kullanım oranı yüzde 1'in altına düştü 1 hf. Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu açtı: 72 şarj ünitesi bulunuyor 1 hf. Zyxel ürünlerindeki açığa çözüm bulundu 1 hf. Samsung'un takip cihazı Galaxy SmartTag ilk görüntüleri ile karşımızda 1 hf. Yaklaşmakta olan Redmi K40, canlı olarak görüntülendi 1 hf. Bitcoin fiyatı 31 bin doları geçti 1 hf. Samsung Galaxy S21, microSD yuvası olmadan gelebilir 1 hf. Oppo, ColorOS 11'in 2021 1. çeyrek güncelleme planında değişikliğe gitti 1 hf. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2021 zammı 1 hf. Xiaomi Mi 11 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Huawei'den 3nm işlemci geliyor: Kirin 9010 1 hf. Kingdom Come geliştiricisi, Cyberpunk 2077'nin Skyrim'den daha iyi durumda olduğunu düşünüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız