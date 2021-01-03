Game of Thrones bitince HBO'nun seyirci sayısı fena düştü

ABD'nin popüler paralı televizyon kanalı HBO, Game of Thrones sonrası dönemde seyirci kitlesinin önemli bir kısmını kaybetti. Variety'de yer alan rapora göre, kanalın 18-49 yaş aralığındaki yetişkin seyirci kitlesi 2020 yılında %50'den fazla düştü. Paralı/Premium kanallar arasında en büyük düşüşün HBO'da görüldüğü belirtildi.
Game of Thrones televizyon tarihinin belki de en popüler yapımlarından birisi olmayı başarmıştı. Dizi bitince HBO'nun seyirci sayısının düşmesi elbette normal olarak değerlendirilebilir. Ancak burada HBO'nun, Game of Thrones'un yerine herhangi bir şey koyamaması da dikkat çekiyor. HBO, GoT sonrası dönem için biraz hazırlıksız yakalanmış gibi.
Ayrıca Bkz. "HBO, Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor"
Final sezonu büyük tepkiler toplamış olsa da Game of Thrones hala tüm dünyada büyük bir marka halinde. Warner Bros bu nedenle HBO Max servisine birden fazla yeni Game of Thrones dizisi getirmeyi planlıyor. Önümüzdeki yıl yayınlanacak olan House of the Dragon dizisinden sonra da yeni spin-off'ların geleceği yönünde sinyaller verilmişti.
https://variety.com/2020/tv/news/network-ratings-2020-top-channels-fox-news-cnn-msnbc-cbs-1234866801/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Esasında kitaba göre değerlendirilirse dördüncü sezonda başlamıştı saçmalıklar. Benim için ilk beş sezon iyiydi.
Ama birader sen bu diziyi beğenmediysen hangi diziyi beğeniyorsun ?
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