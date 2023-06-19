Game of Thrones yapımcılarından merakla beklenen yeni dizi: 3 Body Problem

Tam Boyutta Gör Netflix, bir süre önce geleneksel Tudum etkinliğini düzenleyerek yeni projelerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Etkinlikte en çok beklenen 3 Body Problem (Üç Cisim Problemi) dizisinden de ilk fragman yayınlandı. Bu dizi, hem çok sevilen bir seriye dayanıyor hem de arkasında Game of Thrones yaratıcıları bulunuyor. Dolayısıyla diziden beklentiler şimdiden hayli yüksek bir seviyede.

3 Body Problem fragmanı yayınlandı

Öte yandan 3 Body Problem, Cixin Liu’nun genelde The Three-Body Problem olarak bilinen ödüllü bilim kurgu serisinin bir uyarlaması olacak. Tanıtım fragmanı, kitap üçlemesine dayanan bilimkurgu destanına kısa ama yine de inanılmaz derecede etkileyici bir bakış sunuyor. Yayınlanan fragmanda 3 Body Problem vizyon tarihi de Ocak 2024 olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör Esasında uyarlama ilk olarak 2020 yılında duyurulmuş ve Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss projeye liderlik etmişti. (Bu arada Glass Onion ve Last Jedi yönetmeni Rian Johnson da yapımcı ekip arasında yer alıyor). Liu'nun çalışmalarıyla yeni tanışanlar için serinin adı Remembrance of Earth's Past, The Three-Body Problem ise ilk kitap. İşte resmi sinopsis:

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“1960'ların Çin'inde genç bir kadının verdiği kader kararı, uzay ve zaman boyunca yankılanarak günümüzdeki bir grup parlak bilim insanına ulaşır. Doğa kanunları gözlerinin önünde çözülürken, beş eski meslektaş insanlık tarihinin en büyük tehdidiyle yüzleşmek için yeniden bir araya gelir.”

Bu arada Cixin Liu, uyarlamaya sürecine de dahil olacak. Dolayısıyla orijinal kaynağa bağlı kalınacağı konusunda umutlar yüksek. Liu’nun bilim kurgu serisinin ilk kitabı ise Üç Cisim Problemi adıyla 2006’da çıkmıştı. Sonrasında 2008 yılında Karanlık Orman ve 2010’da da Ölümün Sonu okuyuculara sunulmuştu.

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Game of Thrones yaratıcılarından yeni dizi: 3 Body Problem