Game of Thrones yapımcılarından merakla beklenen yeni dizi: 3 Body Problem

3 Body Problem fragmanı yayınlandı
Öte yandan 3 Body Problem, Cixin Liu’nun genelde The Three-Body Problem olarak bilinen ödüllü bilim kurgu serisinin bir uyarlaması olacak. Tanıtım fragmanı, kitap üçlemesine dayanan bilimkurgu destanına kısa ama yine de inanılmaz derecede etkileyici bir bakış sunuyor. Yayınlanan fragmanda 3 Body Problem vizyon tarihi de Ocak 2024 olarak açıklandı.
“1960'ların Çin'inde genç bir kadının verdiği kader kararı, uzay ve zaman boyunca yankılanarak günümüzdeki bir grup parlak bilim insanına ulaşır. Doğa kanunları gözlerinin önünde çözülürken, beş eski meslektaş insanlık tarihinin en büyük tehdidiyle yüzleşmek için yeniden bir araya gelir.”
Bu arada Cixin Liu, uyarlamaya sürecine de dahil olacak. Dolayısıyla orijinal kaynağa bağlı kalınacağı konusunda umutlar yüksek. Liu’nun bilim kurgu serisinin ilk kitabı ise Üç Cisim Problemi adıyla 2006’da çıkmıştı. Sonrasında 2008 yılında Karanlık Orman ve 2010’da da Ölümün Sonu okuyuculara sunulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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