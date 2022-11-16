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    Garmin Bounce çocuklara hitap ediyor

    Garmin Bounce akıllı saat modeli çocukların takibi için geliştirilmiş. GPS ve LTE teknolojileri sayesinde ebeveynler anlık olarak çocukları ile iletişim kurabilecekler. 
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    Garmin Bounce Tam Boyutta Gör
    Son dönemde trendi giderek yükselen çocuk akıllı saatlerine Garmin firması da uzak kalamadı. Garmin Bounce ucuz rakiplerine kıyasla GPS ve suya dayanıklılık gibi ekstralarla geliyor.

    Garmin Bounce özellikleri ve fiyatı

    Garmin Bounce akıllı saat modeli 1.3 inçlik 240x240 piksel çözünürlüğünde LCD ekran ile geliyor. Sert plastik gövde 5ATM basınca kadar su altında dayanıklı. Kayışlar da silikon malzemeden imal edilmiş.

    GPS ve LTE bağlantısı ile ebeveynler çocuklarını anlık olarak takip edebiliyor. Saatte fitness ve uyku takibine yer verilmiş. Ayrıca yüzme seanslarını da takip edebiliyor. Bataryası standart kullanımda iki güne kadar süre sunabiliyor. LTE hizmeti için aylık 10$ ücret isteyen Garmin Bounce akıllı saat modelinin fiyatı 150$ olarak belirlenmiş.

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