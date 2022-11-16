Garmin Bounce çocuklara hitap ediyor

Garmin Bounce özellikleri ve fiyatı
Garmin Bounce akıllı saat modeli 1.3 inçlik 240x240 piksel çözünürlüğünde LCD ekran ile geliyor. Sert plastik gövde 5ATM basınca kadar su altında dayanıklı. Kayışlar da silikon malzemeden imal edilmiş.
GPS ve LTE bağlantısı ile ebeveynler çocuklarını anlık olarak takip edebiliyor. Saatte fitness ve uyku takibine yer verilmiş. Ayrıca yüzme seanslarını da takip edebiliyor. Bataryası standart kullanımda iki güne kadar süre sunabiliyor. LTE hizmeti için aylık 10$ ücret isteyen Garmin Bounce akıllı saat modelinin fiyatı 150$ olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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