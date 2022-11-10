Garmin dayanıklılık odaklı yeni bir akıllı saat duyurdu

Tam Boyutta Gör Garmin Instinct Crossover akıllı saat modeli firmanın iki farklı serisinden izler taşıyor. Garmin Vivomode serisinin fiziksel kollarını alan model Garmin Instinct serisinin de dayanıklılığından miras almış.

Garmin Instinct Crossover özellikleri ve fiyatı

Garmin Instinct Crossover akıllı saat modeli hem dijital ekran hem de fiziksel tuşlar ile kontrol sağlıyor. 10 ATM seviyesine kadar dayanıklı olan kasa MIL-STD-810 askeri dayanıklılık standardına sahip.

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Nabız, gelişmiş uyku, kandaki oksijen gibi değerleri takip eden saatin akrep-yelkovan ikilisi, şiddetli darbelerde oynarsa otomatik olarak sistem orijinal zamana geri döndürüyor. Yine zorlu dış mekânlar için çeşitli spor modları yer alıyor.

Saat güç tasarrufunda gün, normal modda 28 gün, GPS modunda ise 25 saate kadar kullanılabiliyor. Solar versiyonunda günlük 3 saat güneş altında kalmak şartıyla güç tasarruf mounda 1 yıla kadar, standart modda 71 gün, GPS modunda da 110 saat kullanım sunuluyor.

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