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    Garmin Enduro 2 tantıdıldı: Dayanıklı ve bir o kadar da pahalı

    Garmin Enduro 2 akıllı saat modeli yüksek dayanıklılık standartları, güneş enerjisi ile uzun kullanım süreleri, topoğrafya haritası gibi özelliklerle geliyor.   
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    Garmin Enduro 2
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    Pek çok farklı sektöre hitap eden ünlü akıllı saat üreticisi Garmin, maraton ve dayanıklılık odaklı sporcular için de iddialı ürünlere sahip. Yeni tanıtılan Garmin Enduro 2 akıllı saat modeli fiyat açısından da dayanıklılık gerektiriyor.

    Garmin Enduro 2 özellikleri ve fiyatı

    Garmin Enduro 2 akıllı saat modeli fiber malzeme ile güçlendirilmiş polimer bir kasa kullanıyor ve arka kapak ile çerçeve titanyum alaşımından imal edilmiş. 1.4 inçlik dokunmatik AMOLED ekranı ise safir kristal ile güçlendirilmiş.

    Wi-Fi, Bluetooth ve ANT+ bağlantılarına sahip olan saat 10ATM basınca dayanıklı. 32GB depolama yanında gece çalışmaları için LED aydınlatma da mevcut. Garmin Elevate v4 nabız ölçer sensör, kandaki oksijen ölçümü, stress ölçümü yapabilen saat topoğrafik harita ve yarış yardımcısına sahip.

    Ekran altında bir güneş paneli barındıran saat bu sayede 46 güne kadar kullanılabiliyor. Ekonomik modda ise 550 günü buluyor. GPS açık olduğunda ise 150 saate kadar düşüyor. Çok bantlı GNSS yongası SatIQ sayesinde en verimli uyduya bağlanabiliyor. Garmin Enduro 2 akıllı saat modeli 1100$ fiyat etiketine sahip.

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